Finale Emilia, rogo all'ex zuccherificio, Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte

Il rogo è ancora una volta imponente molto difficile da gestire soprattutto per i tempi e per la necessità di mettere in campo numerose unità per diverse ore. Il nuovo incendio generato dell'impianto a biomassa all'interno dell'area dell'ex Zuccherificio di Finale Emilia, in via Ceresia 4, dalle ore 16:30 di ieri pomeriggio, sta tenendo impegnate numerose squadre coordinate dai Vigili del Fuoco del Comando di Modena.

Il rogo ha coinvolto un ingente quantitativo di rotoballe di sorgo e mais stoccate nell'impianto. La priorità dei soccorritori è attualmente quella di contenere il fronte del fuoco ed evitarne la propagazione.

Per affrontare l'emergenza sono sul posto numerosi automezzi e uomini provenienti dai distaccamenti della zona e dalla sede centrale:

Distaccamenti di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Mirandola, per un totale di 2 (APS), 2 (ABP) e 1 fuoristrada.

Le complesse operazioni di massivo spegnimento, bonifica e smassetamento del materiale vegetale proseguono dopo essere Turate per tutta la notte.



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