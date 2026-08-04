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Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito del ministro Eugenia Roccella

Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito del ministro Eugenia Roccella

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E’ stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Il corpo dell’uomo, 84 anni, è stato individuato nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese.

L’incidente era avvenuto il 27 giugno: Cavallari era, insieme alla moglie, su una piccola barca con cui faceva un giro sul lago. A un certo punto si sarebbe tuffato per un bagno ma poi non sarebbe riemerso. L’allarme era scattato verso le 17. Dopo essere riemerso dal primo tuffo, l’84enne avrebbe detto di non sentirsi bene. Non è stato immediatamente soccorso perchè la barca su cui viaggiavano non era stata ancorata e si era spostata dal punto del tuffo. Dopo poco l’uomo è scomparso e non è più riemerso. Tra le ipotesi c’era anche quella della choc termico. Il suo corpo è stato cercato a lungo, da sommozzatori specialisti di diversi corpi. Si tratta di un lago dove sott’acqua è freddo e buio, con il fondale molto complicato, fangoso, in cui le ricerche sono difficoltose

Foto Italpress

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