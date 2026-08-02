Schianto sulla Statale a Terni: sei morti e 30 feriti

Grave incidente sulla strada statale 79 ‘Ternana’ al confine tra Lazio e Umbria, all’altezza del Lago di Ventina. Coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Il bilancio al momento è di sei morti e 30 feriti, quattro dei quali trasportati in elicottero dal 118. Il pullman avrebbe centrato in pieno un camper causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, con ambulanze ed elisoccorso, insieme alla polizia stradale, alla polizia locale, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Gli addetti dell'Anas fanno sapere che 'a causa di un incidente mortale è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 79 'Ternana' al km 18,650 nel territorio comunale di Colli sul Velino in provincia di Rieti. Per cause in corso di accertamento nel sinistro sono coinvolti un autobus, due auto e un camper e si registrano 5 deceduti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile'.

