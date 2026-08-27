Il Governo proroga lo sconto sulle accise di 17 centesimi per il gasolio fino al 5 settembre

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. La conferma arriva da fonti di governo. Il costo della misura si aggirerebbe sui 130 milioni di euro.

L’ok all’estensione dello sconto di 17 centesimi a litro, che vale solo per il gasolio, è arrivato nel corso del Cdm riunito nel tardo pomeriggio di ieri: una misura attesa alla luce dell’aumento inarrestabile dei prezzi dei carburanti erogati ai distributori, proprio nel momento del rientro dalla vacanze e quando ormai il superamento della soglia dei 2 euro a litro è all’ordine de giorno.

Al tavolo di Palazzo Chigi approvato anche l’altro decreto legge all’ordine de giorno, quello sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto “dl ex Ilva”.



Gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) confermano una tendenza al rialzo del carburante che non concede tregua, spingendo le medie nazionali ben oltre la soglia dei due euro al litro. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro per la benzina e 2,137 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 euro per la benzina e 2,208 euro per il gasolio.

