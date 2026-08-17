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La Russa: 'Centrodestra batterà la sinistra a prescindere da Vannacci'

La Russa: 'Centrodestra batterà la sinistra a prescindere da Vannacci'

'Lui ha deciso di uscire dal centrodestra, votando in diverse occasioni con la sinistra. Il centrodestra deve restare coerente con il proprio progetto'

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'La stella polare della destra deve essere il bene dell’Italia'. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa catanese di “Bar Italia”, iniziativa estiva di Fratelli d’Italia.

'Il centrodestra ha sempre saputo fare sintesi, l’unico incidente di percorso è stato sulla legge elettorale, ma recupereremo - ha spiegato La Russa -. Sono assolutamente convinto che il centrodestra avrà i numeri per battere la sinistra, a prescindere da Vannacci. Lui ha deciso di uscire dal centrodestra, votando in diverse occasioni con la sinistra. Il centrodestra deve restare coerente con il proprio progetto. Dobbiamo continuare a mettere a frutto la credibilità internazionale che Giorgia Meloni ha dato all’Italia in questi anni – ha aggiunto -. Non per forza bisogna inseguire le velleità, ma bisogna fare le cose giuste. La coerenza deve essere la nostra strada maestra'.

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