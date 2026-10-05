Dall'Italia: le principali notizie di inizio giornata

Buongiorno ai lettori de La Pressa. Dalle celebrazioni solenni alla politica interna, passando per le tensioni globali e le grandi sfide della Nations League, ecco i fatti in primo piano di questo lunedì 5 ottobre:L'Italia si è unita nelle celebrazioni del suo Patrono ad Assisi. In occasione dell'ottavo centenario della morte del Poverello, la ricorrenza del 4 ottobre è tornata ufficialmente a essere una solennità civile e festa nazionale a tutti gli effetti. Presso la Basilica Papale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Nel suo discorso ufficiale, il Capo dello Stato ha richiamato l'eredità del Santo, definendola 'una lezione fondamentale per l'oggi' fondata sul dialogo, la coesione e la tutela dell'ambiente.Divergenze e tensioni di inizio autunno si proiettano sull'agenda parlamentare della settimana. Come evidenziato dalle principali analisi politiche di [la Repubblica] e del [Corriere della Sera], le forze di maggioranza cercano di blindare in modo compatto il testo della riforma elettorale in vista del delicato esame degli emendamenti in Aula alla Camera.Il Governo punta a superare l'ostruzionismo delle opposizioni sui punti nevralgici della legge — tra cui la reintroduzione delle preferenze e l'abolizione formale dei collegi uninominali — confermando la volontà di ricorrere al voto di fiducia sui primi tre articoli per blindare il percorso entro i tempi stabiliti.Nuova spaccatura nel panorama politico nazionale. Nelle edizioni e nei lanci d'agenzia battuti da [ANSA], è emerso un durissimo attacco di Beppe Grillo ai vertici del M5S. Il fondatore ed ex garante ha accusato l'attuale dirigenza di aver tradito i valori delle origini, evocando ironicamente proprio la figura di San Francesco. Nel mirino di Grillo è finita in particolare la gestione del partito in Sardegna, accusata di 'sfruttare il poltronificio' attraverso alleanze di comodo con il Partito Democratico, un intervento che rischia di infiammare l'imminente assemblea costituente del movimento.Lo scenario internazionale resta segnato da una drammatica spirale bellica. Come riportato dai principali corrispondenti esteri, pesanti bombardamenti hanno scosso nella notte la periferia meridionale di Beirut, mentre i sistemi di difesa israeliani restano in massima allerta per la minaccia di nuovi attacchi missilistici balistici da parte dell'Iran e delle milizie alleate nell'area.I flussi informativi di [Sky TG24] confermano che le diplomazie occidentali, guidate dagli Stati Uniti e dai partner europei, stanno intensificando i canali di mediazione per evitare che il conflitto si trasformi in una guerra regionale totale dagli esiti imprevedibili.Non si allenta la morsa della geopolitica asiatica nei pressi dello Stretto. Secondo i bollettini del Dipartimento della Difesa di Taipei, rilanciati nelle rassegne internazionali del [Sole 24 ORE], si è registrata una nuova e massiccia incursione di caccia e unità navali cinesi all'interno della zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan. L'operazione di Pechino viene letta dagli analisti internazionali come una dimostrazione di forza in risposta alle recenti esercitazioni congiunte guidate dagli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale, esasperando una delle faglie più delicate del globo.I riflettori del grande calcio si accendono sullo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La Nazionale italiana si prepara ad affrontare la quarta e cruciale giornata del girone di Nations League contro la Turchia.In conferenza stampa, il CT Roberto Mancini, affiancato da Nicolò Barella, ha preannunciato un ampio turnover a causa dei pochi giorni a disposizione per recuperare le energie. Gli Azzurri, pur dovendo fare a meno dell'attaccante Moise Kean tornato a casa per un risentimento muscolare, puntano alla vittoria per chiudere questa fase in bellezza e blindare la qualificazione alle Final Four.Nella foto, Roberto Mancini CT della Nazionale