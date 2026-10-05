Dall'Italia: le principali notizie di inizio giornata

San Francesco Patrono d'Italia: Mattarella ad Assisi per lo storico ritorno alla Festa Nazionale
L'Italia si è unita nelle celebrazioni del suo Patrono ad Assisi. In occasione dell'ottavo centenario della morte del Poverello, la ricorrenza del 4 ottobre è tornata ufficialmente a essere una solennità civile e festa nazionale a tutti gli effetti. Presso la Basilica Papale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Nel suo discorso ufficiale, il Capo dello Stato ha richiamato l'eredità del Santo, definendola 'una lezione fondamentale per l'oggi' fondata sul dialogo, la coesione e la tutela dell'ambiente.
Legge Elettorale: la maggioranza serra i ranghi in vista dei voti chiave alla Camera
Divergenze e tensioni di inizio autunno si proiettano sull'agenda parlamentare della settimana. Come evidenziato dalle principali analisi politiche di [la Repubblica] e del [Corriere della Sera], le forze di maggioranza cercano di blindare in modo compatto il testo della riforma elettorale in vista del delicato esame degli emendamenti in Aula alla Camera.
Politica e tensioni interne: Beppe Grillo lancia un durissimo affondo sul Movimento 5 Stelle
Nuova spaccatura nel panorama politico nazionale. Nelle edizioni e nei lanci d'agenzia battuti da [ANSA], è emerso un durissimo attacco di Beppe Grillo ai vertici del M5S. Il fondatore ed ex garante ha accusato l'attuale dirigenza di aver tradito i valori delle origini, evocando ironicamente proprio la figura di San Francesco. Nel mirino di Grillo è finita in particolare la gestione del partito in Sardegna, accusata di 'sfruttare il poltronificio' attraverso alleanze di comodo con il Partito Democratico, un intervento che rischia di infiammare l'imminente assemblea costituente del movimento.
Esteri, scacchiere Medio Oriente: i cieli di Beirut e Tel Aviv al centro dell'escalation militare
Lo scenario internazionale resta segnato da una drammatica spirale bellica. Come riportato dai principali corrispondenti esteri, pesanti bombardamenti hanno scosso nella notte la periferia meridionale di Beirut, mentre i sistemi di difesa israeliani restano in massima allerta per la minaccia di nuovi attacchi missilistici balistici da parte dell'Iran e delle milizie alleate nell'area.
Esteri, tensioni nel Pacifico: la Cina incrementa la pressione navale e aerea attorno a Taiwan
Non si allenta la morsa della geopolitica asiatica nei pressi dello Stretto. Secondo i bollettini del Dipartimento della Difesa di Taipei, rilanciati nelle rassegne internazionali del [Sole 24 ORE], si è registrata una nuova e massiccia incursione di caccia e unità navali cinesi all'interno della zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan. L'operazione di Pechino viene letta dagli analisti internazionali come una dimostrazione di forza in risposta alle recenti esercitazioni congiunte guidate dagli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale, esasperando una delle faglie più delicate del globo.
Sport, Nations League: l'Italia di Mancini vola a Bologna, stasera la sfida decisiva con la Turchia
I riflettori del grande calcio si accendono sullo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La Nazionale italiana si prepara ad affrontare la quarta e cruciale giornata del girone di Nations League contro la Turchia.
Nella foto, Roberto Mancini CT della Nazionale