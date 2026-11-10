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Governo Meloni, tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina: ecco cosa invierà l'Italia

Governo Meloni, tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina: ecco cosa invierà l'Italia

Il provvedimento sarà illustrato oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

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Il Governo Meloni si prepara a formalizzare il tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina dall'inizio della guerra con la Russia nel febbraio 2022. Il provvedimento, predisposto dall'Esecutivo, sarà illustrato dal ministro della Difesa Guido Crosetto al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella giornata di oggi.

Come già avvenuto per i precedenti invii, l'elenco dettagliato dei materiali destinati a Kiev resterà riservato. Alcune indicazioni sulle possibili forniture arrivano però da autorevoli ricostruzioni.

Secondo quanto riferito dall'Ansa tra i materiali che potrebbero essere inseriti nel nuovo pacchetto figurano componenti per la difesa aerea e missili Aster, destinati al sistema franco-italiano SAMP/T, già fornito in precedenza all'Ucraina. Del resto anche Reuters il 5 novembre, aveva anticipato la possibile presenza di missili intercettori Aster nel nuovo invio.

Si tratta di armamenti destinati a contrastare le minacce provenienti dal cielo, in particolare missili e altri vettori utilizzati negli attacchi contro le città e le infrastrutture ucraine.


Ma il tredicesimo pacchetto non dovrebbe comprendere esclusivamente materiale militare. Sempre secondo quanto riportato dall'Ansa, tra le forniture previste potrebbero esserci anche generatori elettrici destinati a sostenere le infrastrutture civili ucraine.

Si tratta di apparecchiature importanti per garantire la continuità dei servizi essenziali, soprattutto in una fase in cui gli attacchi

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alle infrastrutture energetiche possono provocare interruzioni dell'elettricità e compromettere il funzionamento di ospedali e altri servizi pubblici.


Quello che è certo è che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato che il tredicesimo pacchetto è stato predisposto, spiegando anche le difficoltà incontrate nel reperire alcuni dei materiali richiesti dall'Ucraina.

Nel corso del question time al Senato del 5 novembre, Crosetto ha ricordato che le esigenze militari di Kiev sono cambiate con l'evoluzione del conflitto. Nei primi mesi della guerra le richieste erano molto ampie, mentre successivamente si sono concentrate su capacità e strumenti più specifici, non sempre facilmente reperibili.

Il ministro ha comunque ribadito la volontà dell'Italia di rispettare gli impegni assunti con gli alleati europei, la Nato e il governo ucraino.


Il nuovo pacchetto arriva comunque in un momento di confronto politico all'interno della maggioranza. La Lega, con il segretario Matteo Salvini, ha manifestato più volte perplessità sulla prosecuzione degli aiuti militari a Kiev, chiedendo un cambio di strategia e una maggiore attenzione alle iniziative diplomatiche per arrivare alla fine della guerra. Nelle ultime ore si è discusso anche della mancata firma iniziale del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul provvedimento.

Una circostanza che ha alimentato le indiscrezioni su possibili divergenze nella coalizione.

In ogni caso il nuovo pacchetto rappresenta il tredicesimo intervento italiano dall'inizio del conflitto e il primo previsto nel 2026. Crosetto ha inoltre annunciato l'intenzione di proporre la proroga anche per il 2027 del meccanismo normativo che consente di autorizzare le forniture militari a Kiev.

Eli Gold

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Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

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