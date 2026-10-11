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Papa Leone, l’annuncio durante l’Angelus: 'Ho un nodulo al polmone, devo operarmi'

Papa Leone, l’annuncio durante l’Angelus: 'Ho un nodulo al polmone, devo operarmi'

'I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato'

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Nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha annunciato a sorpresa che si sottoporrà a breve ad un’operazione. 'I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato, seguendo il loro consiglio, mi sottoporrò a un’operazione già programmata nei prossimi giorni' - ha detto.

'Il Suo annuncio all’Angelus di oggi è stato accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano'. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato oggi a Papa Leone XIV. 'In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni – prosegue il Capo dello Stato – Le giunga l’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale'. 'Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto'. Nel testo inviato in Vaticano, Mattarella sottolinea come la vicinanza al Pontefice travalichi i confini confessionali: 'Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti'. Il Capo dello Stato conclude la lettera rivolgendo a Sua Santità 'il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento'.

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