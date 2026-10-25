Meloni, la protesta dei Tir e la grande messinscena: un accordo non cancella la realtà

Peccato che a scendere in strada siano stati autotrasportatori che non si riconoscono più in quelle sigle. Imprese esasperate da costi insostenibili e da un sistema di rappresentanza che considerano sempre più distante.
Come si può attribuire alle associazioni il merito di aver fermato una protesta che non hanno organizzato?È questa la domanda che Meloni lascia senza risposta. Perché riconoscere la frattura significherebbe ammettere che i tavoli ministeriali, frequentati da anni dalle stesse organizzazioni, non rappresentano necessariamente le istanze di tutti gli operatori. Molto più semplice raccontare che il Governo ha ascoltato, le associazioni hanno trattato e la protesta è finita. E chi non ci sta? Diventa un problema di ordine pubblico. Nel giro di pochi secondi Meloni passa dai ringraziamenti alle associazioni alle accuse contro chi continua a bloccare le strade.
Ancora più delicato è il richiamo alle possibili infiltrazioni mafiose, entrato nel dibattito attraverso le dichiarazioni di esponenti del GovernoLa criminalità organizzata nell'autotrasporto esiste da decenni. Altera la concorrenza, condiziona il mercato e danneggia le imprese oneste. Chi conosce questo settore sa quanto possa costare combatterla davvero. Ma la mafia non può diventare un argomento da evocare quando gli autotrasportatori protestano e da dimenticare quando tornano a lavorare. Dove sono state in tutti questi anni le grandi organizzazioni di rappresentanza? Quali battaglie hanno condotto contro le infiltrazioni criminali, la concorrenza sleale, i meccanismi che consentono di praticare tariffe incompatibili con un'attività regolare? Se esistono responsabilità criminali, si accertino e si perseguano. Ma il sospetto mafioso non può essere trasformato in uno strumento per delegittimare chi contesta il Governo e gli interlocutori che il Governo ha scelto.
I provvedimenti che Meloni presenta con tanta enfasiIl decreto-legge entrato in vigore il 24 ottobre prevede 105,2 milioni di nuove risorse per l'autotrasporto.
C'è una modifica delle responsabilità nei contratti di logistica, i cui effetti concreti meritano un approfondimento ben diverso dagli annunci trionfalistici. E infine, quasi a completare il quadro, arriva la lettera di vettura elettronica nazionale. Uno strumento di digitalizzazione documentale, con modalità operative ancora da definire e un obbligo di accettazione per gli organi di controllo previsto dal luglio 2027.
Gli autotrasportatori chiedono come sopravvivere oggi e il Governo, tra le altre cose, risponde con un documento elettronico per domaniNon è necessario negare l'utilità di singoli interventi per riconoscere quanto siano lontani da una soluzione strutturale.
Colpisce infine la comunicazione della presidente del Consiglio. Video sempre più patinati, luci morbide, ambientazioni eleganti, un'immagine accuratamente costruita e lontanissima dalla Meloni che arringava le piazze contro i palazzi del potere. Naturalmente il problema non sono i filtri o l'illuminazione. È il contrasto tra questa rappresentazione rassicurante e la durezza delle parole riservate a chi oggi protesta fuori dai canali ufficiali.
La leader che rivendicava di dare voce a chi non veniva ascoltato oggi celebra gli accordi con le organizzazioni riconosciute e richiama all'ordine chi ne contesta la rappresentanza.
Il Governo può scegliere con chi trattare non può però decidere chi rappresenti anche coloro che a quel tavolo non si riconoscono e soprattutto non può pretendere che una firma cancelli la crisi di un'intera categoria. Le strade potranno tornare libere, i camion riprendere a viaggiare e le associazioni tornare a sedersi al ministero, dove del resto siedono da anni ma i problemi rimarranno e con il petrolio a questi livelli difficilmente gli autotrasportatori potranno permettersi a lungo di fingere che siano stati risolti.
Meloni può raccontare la fine della protesta, bon può decretare la fine delle ragioni che l'hanno provocata.
Cinzia Franchini