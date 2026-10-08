Carburanti alle stelle, dopo la promessa delle accise mobili Meloni ritratta: 'Ci stiamo interrogando'

'Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo' sul tema delle accise, 'particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore Iva che entra viene messa da parte e utilizzata, nel caso, per riabbassare il prezzo, tagliando le accise'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Med9, a Spalato. 'Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo, quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale, comunque, ci sono delle misure di contenimento o tenerle come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare', ha aggiunto la premier. 'Fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del cap, ora quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il cap, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle. Ma questo è quello su cui attualmente il governo si sta interrogando'.

Parole che - a fronte del lievitare del costo del diesel e della benzina ben oltre il cosiddetto price cap - comunque contraddicono la promessa fatta a metà settembre quando - nel giorno dell'annucio della eliminazione del bollo auto - la Meloni promise che dal 5 ottobre con l'addio al tagli sulle accise sarebbe scattato immediatamente il meccanismo delle accise mobili.

