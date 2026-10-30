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I 4 anni del governo Meloni raccontati da Fratelli d'Italia

I 4 anni del governo Meloni raccontati da Fratelli d'Italia

Gazebo in Largo Garibaldi con i parlamentari modenesi ed emiliano-romagnoli a 100 metri dal corteo della sinistra radicale

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Il gazebo modenese di Fratelli d’Italia, dedicato alla comunicazione di 4 anni di governo Meloni si è aperto questa mattina in Largo Garibaldi a Modena, a poche centinaia di metri dal passaggio del corteo della sinistra radicale, organizzato in occasione dello sciopero generale. La contemporaneità tra l'iniziativa del partito e la protesta della piazza ha acceso fin da subito un botta e risposta di merito sui temi del caro vita e del riarmo. Quando un manifestante si è staccato dal corteo per avvicinarsi al presidio di FdI, consegnando un volantino con le ragioni della manifestazione e chiedendo direttamente ai rappresentanti politici di Fratelli d'Italia la loro opinione. 'Non ero alla manifestazione e non posso rispondere' - afferma Bignami. 'Legga il titolo' - risponde il manifestante verso il quale Bignami chiude così: 'Non mi interessano i titoli, e slogan, questi li lascio a voi'.

All'appuntamento modenese hanno preso parte il coordinatore regionale e senatore Michele Barcaiuolo, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, l'europarlamentare Stefano Cavedagna e la deputata modenese Daniela Dondi. Insieme al coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò, assenti il capogruppo Luca Negrini e la vicecapogruppo Elisa Rossini in Consiglio comunale.
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Sottolineati i dati sull'aumento dell'occupazione, la crescita dei contratti stabili e l'impatto dei provvedimenti sul taglio del cuneo fiscale a tutela dei redditi più bassi. I parlamentari hanno inoltre rivendicato la linea di fermezza nel contrasto all'immigrazione irregolare e la ritrovata credibilità internazionale dell'Italia sia nei tavoli europei sia nello scacchiere mediterraneo.
Poi, con l'Europarlamentare Stefano Cavedagna, sono stati evidenziati i risultati ottenuti a favore del tessuto produttivo nazionale e locale. Rivendicata l'azione politica svolta a Bruxelles e a Roma per la salvaguardia del distretto manifatturiero, a partire dai risultati ottenuti sul fronte della riduzione dei costi ETS per il comparto della ceramica, una misura fondamentale per sottrarre le imprese locali a una burocrazia green penalizzante. Altrettanto spazio è stato dato alla tutela strategica del mercato dell'automobile e dei motori endotermici. Il partito ha ribadito il proprio ruolo determinante nel mettere un freno all'imposizione ideologica dell'elettrico, difendendo le filiere d'eccellenza della Motor Valley emiliana e il principio della neutralità tecnologica per proteggere migliaia di posti di lavoro specializzati, con l'obiettivo di non eliminare il motore endotermico.
La deputata Daniela Dondi si è soffermata in particolare sui risultati ottenuti dal governo in materia di edilizia giudiziaria.
Dondi ha voluto sottolineare con forza la capacità dimostrata dall'esecutivo 'nel saper spendere tempestivamente e integralmente tutti i fondi del PNRR ottenuti per il comparto della giustizia, sbloccando interventi strategici per i tribunali e le strutture del territorio e riducendo gli arretrati del 50% nel processo civile e del 30% nel processo penale.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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