Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Ricordiamo che la coop L'Angolo, presieduta da Mirella Margarino, madre di Silvia e Alberto Garretto, è la stessa realtà che gestisce il famoso Palazzo Costellazioni oggetto di recente di un doppio esposto da parte di Forza Italia a Prefettura e Vigili del Fuoco sulla regolarità dell'impianto anti-incendio.
Il provvedimento chiarisce così il trattamento economico riservato alla gestione del chiosco, inaugurato a settembre e affidato alla cooperativa al termine di una procedura pubblica. L’aggiudicazione, formalizzata con una precedente determina del 9 luglio, riportava un canone complessivo di 37.743,16 euro. Una cifra che, in seguito alla verifica dei requisiti previsti dal regolamento comunale, non dovrà essere versata: il canone viene infatti azzerato grazie alla riduzione del 100%.
La ragione indicata negli atti amministrativi è l’attività svolta dalla cooperativa nel settore del contrasto alle dipendenze.
A questa documentazione si è aggiunta una dichiarazione relativa all'impiego, all'interno del chiosco-bar, di personale proveniente dalla comunità terapeutica. Secondo la determina, gli elementi acquisiti hanno dimostrato in modo «oggettivo, puntuale e attuale» che la cooperativa opera nel settore richiesto dal regolamento. I controlli sui requisiti dell'aggiudicataria hanno avuto esito positivo.
La concessione ha una durata di sei anni, con decorrenza dal 21 luglio 2026 e scadenza il 20 luglio 2032. È previsto un possibile rinnovo per altri sei anni, subordinato alla verifica dell'attività svolta e del rispetto delle condizioni contrattuali. La determina specifica che rimangono interamente a carico della cooperativa le utenze, la manutenzione ordinaria, la polizza assicurativa, la Tariffa corrispettiva puntuale per i rifiuti, le spese contrattuali e gli altri costi connessi all'esercizio dell'attività.