"Perché non avete fatto sentire l’audio di quello che contemporaneamente diceva la consigliera Rossini? Ah già, perché siete indipendenti…" Così sulla nostra pagina Facebook, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti commenta la notizia pubblicata da La Pressa, della lite in Consiglio provinciale che lo ha visto contrapporsi al consigliere Fdi Elisa Rossini.

La Pressa non era presente in Consiglio provinciale questa mattina, ma ha seguito l'intero dibattito online, un servizio pensato proprio a questo fine. Proprio dal servizio online offerto dalla istituzione Provincia di Modena, abbiamo estrapolato il video del litigio tra il sindaco e il consigliere Fdi (qui sotto). Dall'audio della Provincia non si sentono assolutamente le parole contemporanee della Rossini, che altrimenti avremmo registrato. Se il sindaco possiede un audio diverso ce lo può fornire e ovviamente lo pubblicheremo.

Detto questo, accusare La Pressa di non essere indipendente e sottintendere che il quotidiano difenderebbe in qualche modo Fdi è offensivo e grottesco. Peraltro proprio con Fdi il nostro giornale ha un rapporto complicato, al punto che il partito di Giorgia Meloni a Modena per mesi non ha voluto avere rapporti con la nostra redazione e tutt'ora non siamo invitati alle conferenze stampa indette dal partito provinciale. Questo per amore di verità. E sempre per amore di verità registriamo con amarezza umana ancor prima che professionale, questa accusa del sindaco.

Per la propria indipendenza il nostro quotidiano paga da sempre un prezzo alto. Il bilancio della società che edita il giornale lo dimostra. Da 10 anni resistiamo in un contesto complicato. Certamente commettiamo errori e di questo ce ne scusiamo coi lettori, ma sempre in buona fede.

Ogni giorno proviamo a difendere la libertà di dare la nostra lettura alla realtà. Senza pretendere ovviamente che sia la lettura giusta, ma con l'orgoglio di sapere che non ci viene dettata da nessuno.

Aggiungo, come direttore di questa testata e anche, mi sia permesso, come uomo, che ogni giorno mi interrogo se quello che sto facendo risponde davvero a coscienza e non ad altre logiche. E' un esercizio difficile e doloroso, ma il farlo forse è il miglior antidoto a derive sempre presenti.

Anche per questo l'ironia del sindaco che ho apprezzato in diverse occasioni per le qualità personali, empatiche e politiche, dispiace e ferisce. Nulla di male, succede.

Giuseppe Leonelli