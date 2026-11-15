Policlinico svuotato, ora Mezzetti dice la verità: l'obiettivo è risparmiare. E vince ancora, sindaci e Pd annichiliti

Un gigante politico in mezzo a tanti nani. Così è apparso oggi il sindaco di Modena Massimo Mezzetti nel suo intervento a Castelfranco Emilia sul tema del riordino della sanità provinciale e del declassamento del Policlinico di Modena (qui l'intervento integrale).

Davanti alla platea castelfranchese, potenzialmente la più fredda nell'accettare il suo piano, Mezzetti ha ottenuto solo applausi e consensi. Nessuna critica, nemmeno dall’opposizione presente in sala pur in trasferta in casa Pd, anzi ha incassato i complimenti a scena aperta dell'assessore regionale Massimo Fabi che lo ha paragonato ai grandi del passato in tema di innovazioni sanitarie emiliane: Errani e il compianto Bissoni.

Eppure oggi il Policlinico di Modena serve in primis il territorio castelfranchese e del Sorbara, anche alla luce della recente chiusura dell'ospedale di Castelfranco, e col piano presentato quell'ospedale smetterebbe di chiamarsi Policlinico per ridursi a semplice ospedale cittadino. Ma non importa. Mezzetti ha usato l'arma della verità e ha sopito ogni critica.

Con una mossa a sorpresa oggi il primo cittadino di Modena ha detto quello che tutti sapevano, ma che sinora non era emerso in modo chiaro: l'operazione di svuotamento del Policlinico per traslocare parte delle funzioni a Baggiovara ha come fine il risparmio, 'la ciccia' come la ha chiamata Mezzetti.

Perchè il sistema non regge più e non basta dare la colpa al Governo Una verità scomoda, ma che egli ha avuto il merito di dire. Sia chiaro, chiamare 'tagli' i 'tagli' non significa renderli buoni e nemmeno significa che non esisterebbero alternative o che un sindaco non dovrebbe comunque resistere nel difendere il proprio ospedale, ma almeno si chiamano le cose col loro nome.

Così, davanti a cotanta spavalda e tracotante sincerità, il Pd provinciale (presente con il segretario Massimo Paradisi, col deputato Stefano Vaccari e coi consiglieri regionali Luca Sabattini e Ludovica Ferrari) non ha potuto far altro che abbozzare. Paradisi nel suo intervento si è limitato a chiedere di non accelerare i tempi: un commento timido, frutto di chi ormai ha capito che la partita è chiusa.

Ancor peggio hanno fatto i sindaci del territorio. Giovanni Gargano si è accontentato di rassicurare tutti sul fatto che 'il Policlinico non verrà chiuso', fingendo di non capire cosa significa ridurlo a ospedale per la bassa e media complessità, con conseguente perdita del nome stesso 'Policlinico'. La collega Maurizia Rebecchi di Ravarino ha addirittura preso la parola per rispondere con un entusiasta 'ci siamo' all'idea di vedere il Policlinico servire solo l'80% dei casi meno gravi.

Intanto il sindaco di San Cesarioannuiva con insistito piacere. A completare il quadro dei sindaci del Sorbara, il sindaco di Nonantola, rimasta silente, assenti i sindaci di Bastiglia e Bomporto

Allora, in questo contesto, non resta che alzare le mani. Prendere atto dell'alto livello politico di Mezzetti e della assenza di qualsiasi argine interno al suo operato. E' vero non c'era Gian Carlo Muzzarelli, ma oggi le parole dell'assessore regionale Fabi non avrebbero lasciato spazio nemmeno a lui. Mezzetti gioca in un'altra categoria, non c'è dubbio. Così come è indubbio il fatto che possieda una umanità e un coraggio che non fanno parte del bagaglio personale dei colleghi amministratori e politici con cui si confronta. Ma il rischio che - in questo caso specifico - il suo talento politico venga usato per un fine dannoso per il servizio sanitario offerto ai modenesi è tutt'altro che remoto.

Giuseppe Leonelli