IA e industrie belliche: Unimore sotto i riflettori dell'inchiesta Dual-Use

E' la prima proiezione pubblica del reportage video “DUAL USE – IL CASO UNIMORE”, firmato dal giornalista Flavio Novara per Alkemianews e promosso in collaborazione con BDS Modena, quella che si terrà lunedì 16 novembre alle ore 18, alla Sala Ulivi di via Ciro Menotti 137 a Modena.





Al centro dell’inchiesta — della durata complessiva di un’ora e 25 minuti — c’è l’analisi dei nuovi software di sorveglianza e delle tecnologie di cybersecurity potenziate dall’intelligenza artificiale, con un’osservazione ravvicinata del ruolo svolto dalle università, dai centri di ricerca e dal tessuto industriale ed economico dell’Emilia-Romagna.

Il documentario - affermano gli autori - ricostruisce la filiera tecnologica partendo dal modello di integrazione tra fondi statali, ricerca accademica e comparto militare (ispirato a quello israeliano e testato nei teatri di crisi contemporanei) per poi interrogarsi sul posizionamento dell'Occidente. In questo quadro, il reportage accende i riflettori sull’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), analizzando i legami storici con il settore della difesa, la governance della rettrice Rita Cucchiara e la nascita del nuovo Unimore AI Center, sollevando interrogativi sul ruolo delle commissioni interne dual use e sull’adesione dell'ateneo alla rete delle Università per la Pace.

All’incontro — introdotto e coordinato da Giovanni Iozzoli della Consulta Popolare contro la guerra, riarmo e genocidio — prenderanno parte l’autore Flavio Novara e la deputata Stefania Ascari.

Interverranno inoltre in collegamento la giornalista Linda Maggiori e Domenico Conte, membro dell'esecutivo USB Lavoro Privato Emilia-Romagna. La scaletta della proiezione raccoglie inoltre i contributi di esponenti del mondo sindacale, accademico e politico locale, tra cui il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò.





Nella foto, l'area da guerra installato nella piazzetta centrale del Polo Universitario di Ingegneria a Modena