Policlinico svuotato, la fretta di Mezzetti. L'ex Dg del Policlinico ammonisce: 'Il nostro Pal nacque dal confronto'

Direttore, buon pomeriggio.

La lettura del Suo ultimo articolo, 'Policlinico svuotato... nuova sferzata sul timeline', mi offre lo spunto per una riflessione su quanto sia mutato l'approccio alle decisioni in soli quindici anni. Viene spontaneo chiedersi se in passato il nostro metodo, che di seguito richiamo in base ai documenti ufficiali della Provincia di Modena, fosse eccessivamente lento, o semplicemente più aperto al confronto e ponderato, a fronte di un presente in cui tutto corre e la rapidità sembra essere diventata l'unico criterio di valutazione. Qualche dubbio mi rimane.

-Avvio del percorso e bilancio decennale (Maggio 2010). Gli enti locali, le aziende sanitarie, gli operatori e i cittadini hanno avviato ufficialmente il percorso di programmazione sanitaria con la pubblicazione di un bilancio sul decennio precedente e l'attivazione di uno spazio informativo dedicato sul sito della Provincia di Modena.

-Approvazione delle linee di indirizzo (Ottobre 2010). L'assemblea dei sindaci della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha approvato le Linee di indirizzo della CTSS con i criteri guida per l'Azienda USL, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico e l'Università nella stesura tecnica del piano.

-Confronto pubblico e presentazione della proposta tecnica (Dicembre 2010 – Luglio 2011). Il percorso ha previsto una Conferenza provinciale a dicembre 2010 e diversi incontri e assemblee pubbliche per raccogliere osservazioni da cittadini e addetti ai lavori.

Nel luglio 2011 i tecnici delle Aziende Sanitarie e dell'Università hanno illustrato alla CTSS la proposta tecnica del PAL.

-Dibattito nei Consigli Comunali e Provinciale (Ottobre 2011). Prima del via libera finale, il documento è stato discusso nelle assemblee elettive locali. Il 5 ottobre 2011 il Consiglio provinciale di Modena ha approvato il piano a maggioranza, seguito nei giorni successivi dal dibattito nei Consigli comunali, tra cui quello del Comune di Modena.

-Approvazione definitiva e invio in Regione (14 Ottobre 2011). La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha votato e approvato all'unanimità il testo integrale del PAL 2011-2013. Come previsto dal regolamento della Regione Emilia-Romagna, l'atto approvato è stato infine trasmesso alla Giunta regionale entro 30 giorni per la verifica di conformità e l'attuazione.

Stefano Cencetti - ex direttore generale del Policlinico