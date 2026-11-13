Addio concessione per il Servizio idrico: ora è in gioco la stessa sopravvivenza di Aimag

Recentemente abbiamo appreso che, vista la prossima scadenza della concessione per il Servizio Idrico Integrato fissata al 31/12/2027, è intenzione di Atersir indire presto la gara relativamente al bacino della provincia di Modena, così come individuato dalla normativa vigente.Questo significherà inevitabilmente la perdita della concessione da parte di Aimag (e di Sorgeaqua) con la conseguenza che molto probabilmente i comuni soci di Aimag potrebbero essere costretti a fare scelte in merito alla sopravvivenza stessa di Aimag.Come ormai noto, da alcuni anni è in atto un tentativo di delegittimazione nei confronti di Aimag culminato con il tentativo di portare a termine il cosiddetto “progetto di rafforzamento della partnership industriale con il gruppo Hera”, tentativo cassato dalle delibere delle Corti dei Conti di Emilia Romagna e Lombardia.Per sostenere quel progetto si è detto di tutto su Aimag cercando di far passare la narrazione che Aimag fosse sull’orlo del baratro, che non ce la facesse più a continuare e che l’unica soluzione per la sua sopravvivenza fosse la realizzazione del progetto sopracitato. Sarebbe stato sufficiente guardare i bilanci di Aimag per capire che le notizie divulgate sulla sua presunta crisi erano prive di fondamento.

Una volta bocciato il progetto dalle succitate Corti dei Conti,gli stessi che prima denigravano Aimag hanno rivisto velocemente la loro posizione e hanno affermato che Aimag è una società in ottima salute e con buone prospettive di crescita, cosa che a noi era nota da tempo. Riteniamo pertanto sbagliato che, a causa di una norma che per altro è stata promulgata più di 15 anni fa, questo territorio rischi di vedere la fine di una azienda che nell’arco di oltre cinquant’anni ha dato prova di essere capace di offrire ai cittadini servizi di qualità a costi contenuti, di avere un buon gradimento presso i cittadini utenti e di essere un ottimo volano per l’economia del nostro territorio.

Ci preme ricordare che l’area dove opera Aimag ha subito due terremoti nel 2012, pochi giorni prima il Governo Monti aveva adottato il Decreto-Legge 15 maggio 2012, n. 59 per il riordino della protezione civile, che tra le altre cose ha ridotto notevolmente la possibilità di intervento economico da parte dello stato nelle aree colpite. Era un periodo difficile per l’Italia e il Governo Monti si è caratterizzato per un periodo di ristrettezza e austerità, ma con la determinazione, la volontà e la capacità politica in primis dell’allora presidente Errani, della sua giunta e di questi territori, abbiamo ottenuto anche quello che non era previsto per legge per poter ricostruire e mettere in sicurezza i territori colpiti.Riteniamo che la soluzione ci sia e il riconoscimento di un sub ambito possa comprendere i territori serviti da Aimag e da Sorgeaqua.

Questo Comitato vedrebbe con favore una fusione delle due società citate, oppure di un nuovo ambito come realizzato in Lombardia per la Valle Camonica, e non è l’unica regione che ha fatto delle eccezioni alla norma vigente. Questo per indicare che non ci si può trincerare dietro ad una norma per dire di no; stante la volontà politica le soluzioni si possono trovare per salvaguardare una realtà come Aimag che è di assoluta eccellenza. La perdita di gestioni a controllo pubblico virtuose, che possiedono i requisiti per sostenere lo sviluppo dei piani d’ambito nei propri territori, senza effettuare una verifica e discussione su qualità, efficacia ed efficienza dei servizi a rete, pare del tutto ingiustificabile tanto più se si sceglie di considerare valide le dimensioni di ambiti meramente riferiti al confine amministrativo provinciale.Chiediamo che le amministrazioni in indirizzo assumano una concreta e convinta presa in carico della possibilità di salvaguardia, aprendo un confronto politico ampio e diffuso anche nelle rispettive sedi consiliari che possa consentire di proseguire una esperienza di eccellenza al servizio del territorio di numerosi comuni coinvolti e di oltre 200.000 abitanti.A tal fine chiediamo di trasmettere la presente lettera aperta anche ai rispettivi consiglieri comunali (da parte dei Sindaci) e regionali eletti nelle amministrazioni in indirizzo (da parte del Presidente della Regione), in modo tale da aprire in tempi brevi un ampio e partecipato confronto e dibattito sulle azioni da porre in essere finalizzate al mantenimento di un sub ambito territoriale per la gestione dei più importanti servizi pubblici locali nei nostri territori per i quali riteniamo debba anche essere garantito il mantenimento del controllo pubblico.

Nella foto il presidente Aimag Valerio Pozzi