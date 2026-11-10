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Carpi, la rivincita del Pd sul sindaco Righi: Maestri, delfino della Depietri, in pole per la segreteria Dem

Carpi, la rivincita del Pd sul sindaco Righi: Maestri, delfino della Depietri, in pole per la segreteria Dem

E' evidente la volontà dei Dem carpigiani di dare un netto segnale al primo cittadino dopo lo schiaffo subito sul caso Aimag con la cacciata della Ruggiero

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A meno di due mesi dalle improvvise dimissioni del segretario Pd Daniela Depietri, il Partito Democratico di Carpi sembra aver individuato il successore. Dalle consultazioni nei Circoli (l'ultima ieri sera nel Circolo Carpi sud in via Tassoni alla presenza della stessa Depietri) è emerso con forza il nome di Giovanni Maestri, già coordinatore del Pd in Unione delle Terre d’Argine.
Da sempre vicinissimo a Daniela Depietri, Maestri era stato escluso dal sindaco Riccardo Righi dalla sua giunta sia al momento dell'elezione, sia nel recente rimpasto.
Con questa nomina è evidente la volontà dei Dem carpigiani di dare un netto segnale al primo cittadino dopo lo schiaffo subito sul caso Aimag con la cacciata della presidente Paola Ruggiero. Facile immaginare che Maestri, in accordo con la stessa Depietri, svolgerà un ruolo dialettico serrato con la giunta, anche al fine di far sentire il peso del partito-cardine della maggioranza di centrosinistra.
g.leo.

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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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