Modena, Leonelli presenta il suo 'Elogio della tracotanza' col consigliere Barbari e il segretario Dem Paradisi

Il 10 novembre alle 18, la libreria Salvo Libri di Modena, in via Canalino 44, ospiterà un nuovo appuntamento culturale all'interno della rassegna 'Al centro della città l’economia del bene'. Al centro dell'incontro ci sarà la presentazione del libro dal titolo 'Elogio della tracotanza' del direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli.

L'evento, promosso dall'Associazione di Volontariato Porta Aperta Modena, offrirà l'occasione per riflettere sul significato dell'osare e della scoperta di sé. A dialogare con l'autore ci saranno Massimo Paradisi, segretario provinciale Pd e sindaco di Castelnuovo Rangone, e il consigliere comunale Luca Barbari.

La partecipazione all'incontro è aperta a tutti con ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.