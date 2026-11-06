Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L'imposta sull'Rc Auto 'ingrassa' il bilancio della provincia: +10,8% in un anno

L'imposta sull'Rc Auto 'ingrassa' il bilancio della provincia: +10,8% in un anno

L'Ente di viale Martiri chiude il bilancio 2025 con un utile di oltre 8 milioni di euro dovuto soprattutto all'aumento delle entrate fiscali e dei trasferimenti, anche da parte di Stato e Regione. La sola imposta sulle assicurazioni auto porta nelle casse di viale Martiri 31 milioni di euro, altri 26 dali passaggi di proprietà.

2 minuti di lettura
Le entrate tributarie complessive della Provincia hanno raggiunto i 62,2 milioni di euro, superando i livelli precedenti alla pandemia. A spingere la ripresa è stata soprattutto la forte crescita della quota provinciale dell’imposta sulla RC Auto, che da sola ha incassato 31,1 milioni di euro, registrando un aumento del 10,8% (pari a circa 3 milioni in più) rispetto all’anno precedente. Sostanzialmente stabili l’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà dei veicoli (IPT) a quota 25,9 milioni e i dividendi derivanti dalle quote societarie di Autobrennero (1,5 milioni di euro). Sul fronte dei fondi esterni, sono aumentati anche i trasferimenti da Stato e Regione destinati a servizi essenziali per i cittadini, in particolare per il diritto allo studio, i trasporti scolastici e l’assistenza agli alunni con disabilità.
E' soprattutto grazie all'aumento delle entrate fiscali che il bilancio consolidato della Provincia di Modena per il 2025 ha chiuso con un attivo che supera gli 8 milioni di euro. Che fa dire al Presidente Braglia di avere chiuso un bilancio solido. Approvato dal consiglio provinciale con undici voti favorevoli e cinque contrari.

 

A fronte di entrate fiscali in aumento che superano i livelli pre-pandemia, la Provincia di Modena ha versato allo Stato 24,8 milioni
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
di euro del proprio gettito fiscale per contribuire al risanamento dei conti pubblici nazionali.
Nonostante l’accensione di 3,8 milioni di euro di nuovi mutui con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i lavori straordinari di ripristino e asfaltatura delle strade provinciali nelle aree Nord, Sud-Est e Sud-Ovest, il debito complessivo dell’ente continua a scendere calando del 9,25 per cento su base annua, passando da circa 19,8 a 18 milioni di euro.
Sul fronte dei pagamentinel 2025 la Provincia ha saldato le fatture a fornitori e imprese con ben 16,43 giorni di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali, immettendo liquidità preziosa nel sistema economico locale.
'I dati del bilancio consolidato confermano che la Provincia e le sue aziende collegate sono una macchina efficiente al servizio dei cittadini – commenta Braglia –. Riusciamo a mantenere i conti in perfetto equilibrio, a ridurre il debito pubblico e a investire oltre 44 milioni di euro in opere pubbliche sul territorio, come scuole e strade, offrendo al contempo ossigeno alle imprese locali grazie a pagamenti rapidissimi'.- ha commentato il Presidente della Provincia Fabio Braglia.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Articoli Recenti 'Senza risorse a rischio i servizi': anche il sindaco di centrodestra di Mirandola firma la lettera contro il Governo

'Senza risorse a rischio i servizi': anche il sindaco di centrodestra di Mirandola firma la lettera contro il Governo

'Policlinico svuotato, la promessa solenne di Mezzetti è sconcertante: i modenesi non sono cavie'

'Policlinico svuotato, la promessa solenne di Mezzetti è sconcertante: i modenesi non sono cavie'

Policlinico svuotato, Mezzetti col Pd provinciale inizia il tour nei Comuni per promuovere l'idea: si parte a San Cesario

Policlinico svuotato, Mezzetti col Pd provinciale inizia il tour nei Comuni per promuovere l'idea: si parte a San Cesario

Rifiuti Modena, l'assessore all'ambiente Molinari: 'La Tari è aumentata e potrebbe aumentare anche nel futuro'

Rifiuti Modena, l'assessore all'ambiente Molinari: 'La Tari è aumentata e potrebbe aumentare anche nel futuro'