L'imposta sull'Rc Auto 'ingrassa' il bilancio della provincia: +10,8% in un anno

Le entrate tributarie complessive della Provincia hanno raggiunto i 62,2 milioni di euro, superando i livelli precedenti alla pandemia. A spingere la ripresa è stata soprattutto la forte crescita della quota provinciale dell’imposta sulla RC Auto, che da sola ha incassato 31,1 milioni di euro, registrando un aumento del 10,8% (pari a circa 3 milioni in più) rispetto all’anno precedente. Sostanzialmente stabili l’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà dei veicoli (IPT) a quota 25,9 milioni e i dividendi derivanti dalle quote societarie di Autobrennero (1,5 milioni di euro). Sul fronte dei fondi esterni, sono aumentati anche i trasferimenti da Stato e Regione destinati a servizi essenziali per i cittadini, in particolare per il diritto allo studio, i trasporti scolastici e l’assistenza agli alunni con disabilità.E' soprattutto grazie all'aumento delle entrate fiscali che il bilancio consolidato della Provincia di Modena per il 2025 ha chiuso con un attivo che supera gli 8 milioni di euro. Che fa dire al Presidente Braglia di avere chiuso un bilancio solido. Approvato dal consiglio provinciale con undici voti favorevoli e cinque contrari.

A fronte di entrate fiscali in aumento che superano i livelli pre-pandemia, la Provincia di Modena ha versato allo Stato 24,8 milionidi euro del proprio gettito fiscale per contribuire al risanamento dei conti pubblici nazionali.Nonostante l’accensione di 3,8 milioni di euro di nuovi mutui con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i lavori straordinari di ripristino e asfaltatura delle strade provinciali nelle aree Nord, Sud-Est e Sud-Ovest, il debito complessivo dell’ente continua a scendere calando del 9,25 per cento su base annua, passando da circa 19,8 a 18 milioni di euro.Sul fronte dei pagamentinel 2025 la Provincia ha saldato le fatture a fornitori e imprese con ben 16,43 giorni di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali, immettendo liquidità preziosa nel sistema economico locale.'I dati del bilancio consolidato confermano che la Provincia e le sue aziende collegate sono una macchina efficiente al servizio dei cittadini – commenta Braglia –. Riusciamo a mantenere i conti in perfetto equilibrio, a ridurre il debito pubblico e a investire oltre 44 milioni di euro in opere pubbliche sul territorio, come scuole e strade, offrendo al contempo ossigeno alle imprese locali grazie a pagamenti rapidissimi'.- ha commentato il Presidente della Provincia Fabio Braglia.