L'imposta sull'Rc Auto 'ingrassa' il bilancio della provincia: +10,8% in un anno

E' soprattutto grazie all'aumento delle entrate fiscali che il bilancio consolidato della Provincia di Modena per il 2025 ha chiuso con un attivo che supera gli 8 milioni di euro. Che fa dire al Presidente Braglia di avere chiuso un bilancio solido. Approvato dal consiglio provinciale con undici voti favorevoli e cinque contrari.
A fronte di entrate fiscali in aumento che superano i livelli pre-pandemia, la Provincia di Modena ha versato allo Stato 24,8 milioni
Nonostante l’accensione di 3,8 milioni di euro di nuovi mutui con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i lavori straordinari di ripristino e asfaltatura delle strade provinciali nelle aree Nord, Sud-Est e Sud-Ovest, il debito complessivo dell’ente continua a scendere calando del 9,25 per cento su base annua, passando da circa 19,8 a 18 milioni di euro.
Sul fronte dei pagamentinel 2025 la Provincia ha saldato le fatture a fornitori e imprese con ben 16,43 giorni di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali, immettendo liquidità preziosa nel sistema economico locale.
'I dati del bilancio consolidato confermano che la Provincia e le sue aziende collegate sono una macchina efficiente al servizio dei cittadini – commenta Braglia –. Riusciamo a mantenere i conti in perfetto equilibrio, a ridurre il debito pubblico e a investire oltre 44 milioni di euro in opere pubbliche sul territorio, come scuole e strade, offrendo al contempo ossigeno alle imprese locali grazie a pagamenti rapidissimi'.- ha commentato il Presidente della Provincia Fabio Braglia.