Dopo il vertice Pd di mercoledì sera, iniziano gli incontri del Partito Democratico nei Comuni della provincia di Modena per spiegare il progetto di svuotamento del Policlinico annunciato dal sindaco stesso nella sua famosa intervista in esclusiva alla Gazzetta di Modena. Si parte domenica 15 novembre a San Cesario (sala Arci La Stalla) dove, alle 10 di mattina, il sindaco stesso, insieme al segretario Dem Massimo Paradisi, all'assessore regionale Massimo Fabi e al sindaco di Castelfranco Emilia Gianni Gargano, promuoverà il suo progetto. Da notare che Gargano è il primo cittadino che più si è speso in modo critico rispetto al piano di Mezzetti.
Ovviamente nella locandina dell'incontro non si fa riferimento al Policlinico (sulla scia del comunicato di Paradisi di ieri dove in 4800 battute mai si citava l'ospedale di Modena). Il titolo dell'incontro è 'Quale futuro per la sanità modenese?', ma è evidente che il nodo centrale è quello del nosocomio di via del Pozzo. La domanda, in fondo, è una sola: al di là di giravolte e smentite, il progetto di costruire alloggi negli spazi svuotati del Policlinico, annunciato da Mezzetti, è confermato?
Policlinico svuotato, Mezzetti col Pd provinciale inizia il tour nei Comuni per promuovere l'idea: si parte a San Cesario
La domanda è una sola: al di là di giravolte e smentite, l'idea di costruire alloggi negli spazi svuotati del Policlinico, annunciato da Mezzetti, è confermata?
Dopo il vertice Pd di mercoledì sera, iniziano gli incontri del Partito Democratico nei Comuni della provincia di Modena per spiegare il progetto di svuotamento del Policlinico annunciato dal sindaco stesso nella sua famosa intervista in esclusiva alla Gazzetta di Modena. Si parte domenica 15 novembre a San Cesario (sala Arci La Stalla) dove, alle 10 di mattina, il sindaco stesso, insieme al segretario Dem Massimo Paradisi, all'assessore regionale Massimo Fabi e al sindaco di Castelfranco Emilia Gianni Gargano, promuoverà il suo progetto. Da notare che Gargano è il primo cittadino che più si è speso in modo critico rispetto al piano di Mezzetti.
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