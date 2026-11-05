Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Multipiano Modena, Fi: 'Mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'

Multipiano Modena, Fi: 'Mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'

'Si fanno pagare i cittadini nei posteggi all’aperto per sostenere la gestione di un parcheggio costruito a spese di un privato'

2 minuti di lettura

'Il blitz della Polizia locale al multipiano di Porta Nord, a pochi giorni dalla pubblicazione del bando per affidarne la gestione, non può passare inosservato. Il Comune parla di un normale monitoraggio degli edifici vuoti, ma il consigliere comunale Andrea Mazzi segnala una accelerazione improvvisa e ricorda che i sopralluoghi delle società interessate sono previsti proprio in questi giorni. Condividiamo le sue osservazioni: sulla gestione del multipiano e delle aree di sosta circostanti l’Amministrazione sta procedendo in modo poco trasparente e penalizzando i cittadini. Per questa ragione organizzeremo una petizione popolare in comune a Modena per avanzare delle proposte chiare'. Lo dichiarano Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia e Giovanni Botti, segretario cittadino di Modena.

 

'Il multipiano di via Montalcini, realizzato da Esselunga e acquisito dal Comune senza oneri per la città, è pronto da oltre diciotto mesi e ancora non funziona. Una prima gara per affidarne la gestione a un privato non ha avuto esito. Ora l’Amministrazione ne bandisce una nuova che include anche circa 430 posti a raso oggi gratuiti, che diventerebbero a pagamento. Si parla di tre euro al giorno e un abbonamento mensile da trenta euro.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Si fanno pagare i cittadini nei posteggi all’aperto per sostenere la gestione di un parcheggio costruito a spese di un privato. Chiediamo chiarezza sui tempi, sui costi e sulle ragioni di queste scelte: perché un blitz proprio ora, perché non aprire subito una struttura pronta e perché far pagare anche i posteggi a raso'.

 

'Il Comune non può far pagare ai lavoratori la mancata apertura di un’infrastruttura già pronta. Per questo avanziamo proposte concrete attraverso una petizione popolare: aprire subito il multipiano, senza attendere l’esito della gara; lasciare gratuiti i parcheggi a raso di Porta Nord, che servono ai residenti e ai pendolari; valutare la gestione diretta tramite una società in house, come propone Mazzi, garantire gratuità o agevolazioni ai pendolari con abbonamento ferroviario; potenziare il trasporto pubblico verso la stazione e prevedere stalli gratuiti per le biciclette. Il Comune ascolti i residenti, i pendolari e i comitati che il 26 ottobre hanno protestato a Porta Nord, dove erano presenti il commissario provinciale e altri esponenti di Forza Italia. La mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale