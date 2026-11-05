Multipiano Modena, Fi: 'Mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'

'Il blitz della Polizia locale al multipiano di Porta Nord, a pochi giorni dalla pubblicazione del bando per affidarne la gestione, non può passare inosservato. Il Comune parla di un normale monitoraggio degli edifici vuoti, ma il consigliere comunale Andrea Mazzi segnala una accelerazione improvvisa e ricorda che i sopralluoghi delle società interessate sono previsti proprio in questi giorni. Condividiamo le sue osservazioni: sulla gestione del multipiano e delle aree di sosta circostanti l’Amministrazione sta procedendo in modo poco trasparente e penalizzando i cittadini. Per questa ragione organizzeremo una petizione popolare in comune a Modena per avanzare delle proposte chiare'. Lo dichiarano Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia e Giovanni Botti, segretario cittadino di Modena.

'Il multipiano di via Montalcini, realizzato da Esselunga e acquisito dal Comune senza oneri per la città, è pronto da oltre diciotto mesi e ancora non funziona. Una prima gara per affidarne la gestione a un privato non ha avuto esito. Ora l’Amministrazione ne bandisce una nuova che include anche circa 430 posti a raso oggi gratuiti, che diventerebbero a pagamento. Si parla di tre euro al giorno e un abbonamento mensile da trenta euro.

Si fanno pagare i cittadini nei posteggi all’aperto per sostenere la gestione di un parcheggio costruito a spese di un privato. Chiediamo chiarezza sui tempi, sui costi e sulle ragioni di queste scelte: perché un blitz proprio ora, perché non aprire subito una struttura pronta e perché far pagare anche i posteggi a raso'.

'Il Comune non può far pagare ai lavoratori la mancata apertura di un’infrastruttura già pronta. Per questo avanziamo proposte concrete attraverso una petizione popolare: aprire subito il multipiano, senza attendere l’esito della gara; lasciare gratuiti i parcheggi a raso di Porta Nord, che servono ai residenti e ai pendolari; valutare la gestione diretta tramite una società in house, come propone Mazzi, garantire gratuità o agevolazioni ai pendolari con abbonamento ferroviario; potenziare il trasporto pubblico verso la stazione e prevedere stalli gratuiti per le biciclette. Il Comune ascolti i residenti, i pendolari e i comitati che il 26 ottobre hanno protestato a Porta Nord, dove erano presenti il commissario provinciale e altri esponenti di Forza Italia. La mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'.