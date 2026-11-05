La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

'Più faccio politica, più capisco che uno dei problemi del nostro Paese sia la gerontocrazia. Hai 30 anni? Sei un ragazzino. Hai 40 anni? Sei un ragazzo. Mamdami è stato eletto sindaco di New York a 33 anni, io faccio politica da 12 anni ed è da 12 anni che sono, sempre, la più giovane nella stanza. Sia chiaro, non sono per lo scontro generazionale. Penso che però ci siano alcune priorità per la mia generazione che sono state per troppo tempo lasciate da parte'.Così l'attuale assessore comunale all'istruzione, già segretaria cittadina del Partito Democratico e detentrice del record di preferenze anche alle ultime elezioni amministrative del 2024, ha tutta l'aria di essere qualcosa in più di una semplice riflessione sull'ascolto e sulle proposte della politica dei e per i giovani. Tra quelle righe, dove si sottolineano quei 12 anni di vita attiva di partito e al governo di istituzioni non proprio brillanti nel valorizzare i giovani e nel proporre politiche attente a loro, trapela un ché di candidatura.Del resto, dalla sua parte non ci sono solo i numeri a doppia cifra dei suoi anni di esperienza di politica attiva ma anche i numeri a quattro cifre del consenso, in termini di preferenze, che Venturelli ha registrato non solo nelle elezioni del 2024 ma anche in quelle del 2019. Già nelle tornate elettorali precedenti, Venturelli ha scalato le classifiche delle preferenze, culminando nel trionfo assoluto delle amministrative del 2024. Con 2.064 voti personali, è risultata in assoluto la candidata più votata a Modena, staccando nettamente con il triplo delle preferenze anche Diego Lenzini, oggi capogruppo PD, papabile per un ruolo di assessore nella giunta Mezzetti, trampolino per un eventuale corsa in un dopo Mezzetti. Lenzini, alle amministrative 2024, di preferenze, ne ha incassate 740. Numero sicuramente importante, ma corrispondente a un terzo di quelle registrate dalla Venturelli che, doveroso dirlo, godeva del ruolo di capolista. Di fronte a un divario così netto in termini di consenso popolare, l'area del PD che chiede un rinnovamento generazionale potrebbe avere, nella Venturelli, un riferimento solido. Non solo personale ma anche di area, o meglio di fronte, considerando sia Venturelli che Lenzini dell'area legata all'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, spina nel fianco dell'attuale sindaco, mai iscritto al PD ma sostenuto dal PD, Massimo Mezzetti.La figura giovane ma allo stesso tempo di dichiarata esperienza, di Federica Venturelli, potrebbe sparigliare le carte anche nello scacchiere interno al Partito Democratico di Modena, in preparazione alle seppur ancora lontane, ma non troppo, prossime elezioni amministrative. Il giro di boa di metà mandato del sindaco Mezzetti, potrebbe definire, insieme ad un possibile rimpasto, anche la rotta da porre e seguire verso il ritorno possibile, da parte del PD, di una candidatura a sindaco al femminile, che manca da 30 anni.Nella foto l'immagine scelta da Federica Venturelli per lanciare la sua candidatura alle elezioni amministrative del 2024