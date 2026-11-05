Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

L'attuale assessore alla scuola, con il record assoluto di preferenze tra i candidati PD, rivendica i suoi 12 anni nella politica che conta, e ricorda: 'Il sindaco di New York è stato eletto a 33 anni'

2 minuti di lettura
'Più faccio politica, più capisco che uno dei problemi del nostro Paese sia la gerontocrazia. Hai 30 anni? Sei un ragazzino. Hai 40 anni? Sei un ragazzo. Mamdami è stato eletto sindaco di New York a 33 anni, io faccio politica da 12 anni ed è da 12 anni che sono, sempre, la più giovane nella stanza. Sia chiaro, non sono per lo scontro generazionale. Penso che però ci siano alcune priorità per la mia generazione che sono state per troppo tempo lasciate da parte'.
Così l'attuale assessore comunale all'istruzione, già segretaria cittadina del Partito Democratico e detentrice del record di preferenze anche alle ultime elezioni amministrative del 2024, ha tutta l'aria di essere qualcosa in più di una semplice riflessione sull'ascolto e sulle proposte della politica dei e per i giovani. Tra quelle righe, dove si sottolineano quei 12 anni di vita attiva di partito e al governo di istituzioni non proprio brillanti nel valorizzare i giovani e nel proporre politiche attente a loro, trapela un ché di candidatura.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni

Del resto, dalla sua parte non ci sono solo i numeri a doppia cifra dei suoi anni di esperienza di politica attiva ma anche i numeri a quattro cifre del consenso, in termini di preferenze, che Venturelli ha registrato non solo nelle elezioni del 2024 ma anche in quelle del 2019. Già nelle tornate elettorali precedenti, Venturelli ha scalato le classifiche delle preferenze, culminando nel trionfo assoluto delle amministrative del 2024. Con 2.064 voti personali, è risultata in assoluto la candidata più votata a Modena, staccando nettamente con il triplo delle preferenze anche Diego Lenzini, oggi capogruppo PD, papabile per un ruolo di assessore nella giunta Mezzetti, trampolino per un eventuale corsa in un dopo Mezzetti. Lenzini, alle amministrative 2024, di preferenze, ne ha incassate 740. Numero sicuramente importante, ma corrispondente a un terzo di quelle registrate dalla Venturelli che, doveroso dirlo, godeva del ruolo di capolista. Di fronte a un divario così netto in termini di consenso popolare, l'area del PD che chiede un rinnovamento generazionale potrebbe avere, nella Venturelli, un riferimento solido. Non solo personale ma anche di area, o meglio di fronte, considerando sia Venturelli che Lenzini dell'area legata all'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, spina nel fianco dell'attuale sindaco, mai iscritto al PD ma sostenuto dal PD, Massimo Mezzetti.
La figura giovane ma allo stesso tempo di dichiarata esperienza, di Federica Venturelli, potrebbe sparigliare le carte anche nello scacchiere interno al Partito Democratico di Modena, in preparazione alle seppur ancora lontane, ma non troppo, prossime elezioni amministrative. Il giro di boa di metà mandato del sindaco Mezzetti, potrebbe definire, insieme ad un possibile rimpasto, anche la rotta da porre e seguire verso il ritorno possibile, da parte del PD, di una candidatura a sindaco al femminile, che manca da 30 anni.

Nella foto l'immagine scelta da Federica Venturelli per lanciare la sua candidatura alle elezioni amministrative del 2024
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio

Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale

Sicurezza e degrado a Modena: Udicon lancia un sondaggio online

Sicurezza e degrado a Modena: Udicon lancia un sondaggio online

Policlinico svuotato, Fdi a due facce: Pulitanò e Arletti silenziosi a Palagano, Rossini e Negrini in trincea a Modena

Policlinico svuotato, Fdi a due facce: Pulitanò e Arletti silenziosi a Palagano, Rossini e Negrini in trincea a Modena