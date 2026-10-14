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Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Tutto già deciso senza coinvolgere i membri della Ctss, mancava solo la strategia comunicativa per presentare l'idea ai modenesi. E infatti, all'indomani della pubblicazione della notizia ecco la maxi intervista del sindaco di Modena

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'Stiamo ragionando su un progetto di grande ambizione, che sarà pronti in dieci, dodici anni e lasceremo alle generazioni future. L'ipotesi sulla quale stiamo lavorando con la Regione, l'università e le direzioni sanitarie è quella di realizzare un nuovo Policlinico in stretta integrazione anche fisica con Baggiovara. Un nuovo grande polo ospedaliero destinato alle alte complessità, alle specializzazioni più avanzate, alla ricerca e all'eccellenza sanitaria. Contemporaneamente. nell'attuale area di via del Pozzo immaginiamo un nuovo ospedale cittadino e distrettuale, dotato di Pronto Soccorso, destinato prevalentemente alla bassa e media complessità'. L'annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti in esclusiva sulle colonne della Gazzetta di Modena.
Come pubblicato ieri in anteprima da La Pressa, l'Ausl e la Regione hanno già deciso il piano per il superamento del Policlinico: mancava solo la strategia comunicativa. E infatti, all'indomani della pubblicazione della notizia ecco la maxi intervista del sindaco di Modena, dopo il 'no comment' rilasciatoci ieri dal Dg Aou Luca Baldino.
Rispetto alla nostra ricostruzioni, Mezzetti alza l'asticella della spesa per il Baggiovara bis (550 milioni e non 300 milioni come da noi pubblicato) e semtisce l'ipotesi del trasloco del Pronto soccorso.
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Ma al di là delle parole del sindaco, da fonti accreditate del nostro quotidiano, il piano complessivo è quello di dismettere totalmente il Policlinico di via del Pozzo. Del resto chi - in emergenza - preferirà ricorrere a un Pronto soccorso di un ospedale senza chirurgia, senza cardiologia, senza primari per le cure d'eccellenza? E' evidente che un ospedale senza reparti non può avere un vero Pronto soccorso.

In ogni caso ecco cosa afferma Mezzetti - sempre sulla Gazzetta di Modena - a riguardo: 'Nella proposta che stiamo elaborando, il Pronto Soccorso nell'area di via del Pozzo è esplicitamente previsto. E l'ospedale cittadino e distrettuale non è affatto una struttura di secondo piano. la bassa e media complessità rappresentano circa 1'80% della domanda. Significa rispondere alla grande maggioranza dei bisogni quotidiani dei cittadini. Non dobbiamo confondere la complessità clinica con l'importanza sociale di un servizio. Un ospedale che garantisce cure appropriate, accessibili e tempestive per la maggior parte della popolazione svolge una funzione essenziale. E rimarrà anche il materno-infantile. finanziato con 18 milioni: proprio venerdì scorso sono ripresi i lavori. Tutto ciò che resterà sarà previsto negli spazi ristrutturati in questi anni con oltre 100 milioni.
Sugli spazi che resteranno liberi si aprirà un discorso con tutti gli attori coinvolti: c'è bisogno di aree universitarie, allo per i medici e gli infermieri, per gli studenti stessi'.

Un disegno, quello tracciato da Mezzetti, tratteggiato con il direttore Ausl Mattia Altini, il direttore Aou Luca Baldino, in accordo con la Regione di De Pascale e dell'assessore Fabi e che non ha coinvolto sinora nemmeno i membri della Ctss della quale il sindaco di Modena è presidente. Un annuncio a sorpresa imposto - come detto - dall'emergere della notizia che ha scombinati i piani comunicativi vagliati per far digerire l'ipotesi ai modenesi.
Del resto l'accordo totale tra Mezzetti e Altini si deduce anche delle parole sulla discussa (e inizialmente contestata dai 6 primari di chirurgia) tra Ausl di Reggio e di Modena. 'Il confine amministrativo tra Modena e Reggio non può diventare un ostacolo alla possibilità di garantire cure migliori' - dice Mezzetti. La stessa tesi sulla presunta irrilevanza dei 'confini amministrativi' sottolineata anche da Altini pochi giorni fa.
Ora si vedrà se il piano Mezzetti-Altini-De Pascale andrà davvero in porto o se qualcuno a Modena si metterà di trasverso all'idea di veder di fatto sparire il proprio ospedale.
Giuseppe Leonelli
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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