E' arrivata la risposta all'accesso agli atti sul progetto Policlinico-Baggiovara e riorganizzazione della rete ospedaliera modenese presentato dalla Fials.

La richiesta comprendeva tredici categorie di documenti: atti di programmazione, studi di fattibilità, confronto tra alternative, quadri economici, finanziamenti, trasferimenti dei reparti, posti letto, personale, appalti, destinazione degli immobili e cronoprogrammi...

Ebbene, nella risposta datata 20 novembre e firmata dai direttori generali di Ausl e Aou, Mattia Altini e Luca Baldino, si mette nero su bianco che il progetto annunciato dal sindaco Massimo Mezzetti non ha alcuna base documentale. Insomma, i 550 milioni aggiuntivi promessi per Baggiovara da Mezzetti e oggetto della frattura con il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale che ha in mente uno stanziamento complessivo per quella cifra (compreso ospedale di Carpi e Policlinico) non sono mai stati messi nero su bianco. Come possono dunque decidere i sindaci Ctss sul nulla? Il 15 dicembre come si potrà votare un documento-cornice senza nessun atto formale che certifichi le basi economiche del progetto? Solo parole. A questo punto quel documento assomiglia molto a un atto di fede, un salto nel buio senza paracadute.

La risposta all'accesso atti

Ma veniamo alla risposta accesso atti consegnata alla Fials del segretario regionale Alfredo Sepe.

"Si precisa che non esiste alcun atto relativo a quanto richiesto ovvero "la realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell’area di Baggiovara; l’ampliamento dell’ospedale esistente; la ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Policlinico; il trasferimento, l’accorpamento o la redistribuzione di attività sanitarie; le modifiche alla programmazione ospedaliera provinciale" - dicono in premessa Baldino e Altini -. È, invece, in corso un percorso di Riordino dell’Offerta Sanitaria provinciale e in relazione a quest’ultimo punto si trasmettono gli atti relativi all’approvazione dell’avvio dei gruppi di lavoro per il Riordino dell’Offerta Sanitaria Provinciale e gli atti di aggiornamento dei coordinatori dei gruppi di lavoro".

La risposta poi cita la Convocazione Ufficio di Presidenza del 12/12/2025, la Convocazione Ufficio di Presidenza del 03/02/2026, la Convocazione C.T.S.S. del 26/02/2026, la Deliberazione n. 3/2026, la Convocazione Ufficio di Presidenza del 24/06/2026 e la Deliberazione n. 8/2026.

A seguito di questo, nel merito delle richieste le risposte - al di là dell'elenco dei lavori in essere e previsti al Policlinico - sono tutte identiche: 'Nessun documento formato o detenuto".

"Studi di fattibilità e confronto tra le alternative: Nessun documento formato o detenuto.

Finanziamenti e disponibilità effettiva delle risorse: Nessun atto formato o detenuto.

Sostenibilità economica mutui e costi di gestione: Nessun documento formato o detenuto.

Trasferimento e accorpamento di reparti, servizi e posti letto: Nessun documento formato o detenuto.

Futuro del Policlinico e mantenimento del Pronto Soccorso: Nessun documento formato o detenuto.

Conseguenze sugli ospedali della provincia e sull’accesso alle cure: Nessun documento formato o detenuto.

Personale, organizzazione del lavoro e servizi in appalto: Nessun documento formato o detenuto.

Cronoprogrammi, inizio dei lavori e avvio delle attività; cronoprogrammi generali e per singola fase, riguardanti: studi e progettazione; reperimento e assegnazione delle risorse; autorizzazioni; gare e affidamenti: Nessun documento formato o detenuto.

Aree, urbanistica, viabilità e valutazioni ambientali: Nessun documento formato o detenuto.

Consulenze, affidamenti e coinvolgimento delle rappresentanze: Nessun documento formato o detenuto".

Giuseppe Leonelli