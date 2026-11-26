'In merito al progetto di riqualificazione dell’area ex Pro Latte (compresa tra via Finzi, via Gerosa, strada Canaletto sud e via Europa), il Comitato Villaggio Europa - quartiere Sacca — pur prendendo atto con favore del superamento delle ipotesi del passato, che avrebbero avuto un impatto ben più pesante sul territorio — solleva forti criticità rispetto a un intervento che rischia di sprecare un’occasione storica per il rione e di aggravarne i problemi strutturali. Per questo occorrerà aprire subito un vero tavolo di confronto con la cittadinanza'. Così il Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca.

'Il nodo centrale riguarda il diritto al verde pubblico e la sostenibilità complessiva. I numeri parlano chiaro: nel quadrilatero compreso tra viale Lamarmora, la Tangenziale, via del Mercato e la ferrovia — un’area di quasi due chilometri quadrati — l’unico vero polmone verde adeguato è il parco di via Gerosa, che con i suoi due ettari rappresenta appena l’1% dell’intera zona. In un quartiere così gravemente carente di spazi verdi e già soffocato dallo smog e dal continuo transito di mezzi pesanti legati al polo logistico Conad, alla sua ulteriore proposta di ampliamento e alle numerose attività produttive, l’ex Pro Latte dovrebbe essere destinata in larga parte a un grande parco compensativo pubblico'.

'Ci sono tante altre zone di Modena dove il verde è più che abbondante e che potrebbero accogliere senza problemi nuove abitazioni: è incomprensibile voler occupare con altro cemento uno spazio essenziale per la qualità della vita di una zona già svantaggiata e strozzata dalla ferrovia, che sta già assorbendo una quota sproporzionata del fabbisogno abitativo cittadino (tra ex Consorzio Agrario, ex Mercato Bestiame e questo nuovo comparto). In quest'ottica, anche entrando nel merito del progetto attuale, emergono scelte molto critiche. Gran parte delle superfici verdi annunciate corrisponde in realtà a verde di pertinenza e, osservando le planimetrie, salta subito all’occhio che l’intero comparto residenziale risulta completamente recintato: un’enclave privata chiusa al resto del quartiere, in cui nessuno dall'esterno potrà entrare e che toglie ogni visuale libera, creando una barriera fisica e visiva invece di restituire respiro alla zona'.

'Ottima la riqualificazione dell’esistente parco Vittime di Utoya, ma all'interno dell'area ex Pro Latte non nasce alcun reale polmone verde aperto a tutti. La tanto sbandierata 'città dei 15 minuti' non può essere applicata a geometria variabile, lasciando alla Sacca soltanto traffico, capannoni, recinzioni e cemento.

Sul fronte della viabilità e della sicurezza, il carico urbanistico previsto appare problematico: le palazzine progettate sono troppo alte e vanno abbassate per ridurre il numero di alloggi e il conseguente traffico aggiuntivo, scongiurando inoltre il rischio che, in caso di invenduto o di successive varianti, le villette lascino il posto agli ennesimi palazzoni ad alta densità.

Il Comitato chiede inoltre con fermezza che l’accesso secondario previsto dal parcheggio degli orti sia accessibile dalla nuova grande rotatoria di Via Finzi e resti esclusivamente pedonale e riservato ai soli mezzi di emergenza (Vigili del Fuoco e soccorsi): aprirlo al traffico ordinario comprometterebbe la sicurezza delle piste ciclabili esistenti, mentre i futuri residenti delle ultime villette possono tranquillamente utilizzare i parcheggi degli orti o quelli pubblici del condominio e raggiungere le abitazioni a piedi. Infine, restano forti perplessità su due scelte progettuali e temporali: la collocazione dei due edifici di Edilizia Residenziale Sociale (16 alloggi) proprio a ridosso dei magazzini attivi — una scelta che contraddice nei fatti i proclami sull’inclusione confinando le fasce più fragili nella parte più rumorosa e meno salubre — e un cronoprogramma che sposta la fine dei lavori al 2034, esponendo il quartiere a otto anni di cantieri e incertezze. Per queste ragioni, il Comitato chiede all’Amministrazione comunale non un semplice ascolto di facciata, ma una revisione sostanziale del progetto che dia priorità al verde pubblico aperto, abbassi le cubature e tuteli la sicurezza viabilistica. La Sacca ha già dato molto alla città e merita risposte concrete sulla qualità della vita'.

Nella immagine, l'area dell'ex pro-latte nella nuova programmazione decisa dopo l'abbandono dell'ipotesi di trasferimento della moschea nell'area (ora libera), affacciata su via Finzi