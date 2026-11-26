﻿"Nessuno pensa di interrompere questo tipo di attività, anzi di ampliarle. Stiamo tranquilli perché la direzione è quella". È con queste parole che Donatella Marrama, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl di Modena, ha risposto alle preoccupazioni emerse oggi nel corso del convegno sulla salute mentale organizzato dalla Cgil a Modena.

Le rassicurazioni sono arrivate nella fase conclusiva dell'incontro, durante il confronto con il pubblico. In platea erano presenti numerosi rappresentanti delle associazioni del territorio e diversi utenti del Social Point, preoccupati dalla prospettiva del mancato rinnovo, al 31 dicembre, della convenzione tra l'Ausl e le realtà del terzo settore coinvolte nella gestione del servizio, tra cui la cooperativa Aliante.

A prendere la parola sono stati anche alcuni utenti rappresentati dall'associazione Idee in Circolo, che nelle ultime ore ha promosso una petizione online per chiedere che il Social Point non venga chiuso. Le testimonianze hanno evidenziato il valore di un'esperienza attiva da oltre vent'anni e considerata un punto di riferimento per molte persone che affrontano situazioni di disagio psichico.

Il Social Point promuove infatti percorsi di recovery, protagonismo e inclusione sociale attraverso la costruzione di relazioni, la prescrizione sociale e il welfare culturale. "Un modello che mette al centro le persone, valorizza le risorse della comunità, contrasta l'isolamento e lo stigma e svolge un'importante funzione di prevenzione e promozione della salute", si legge nel testo della petizione.

I promotori dell'iniziativa sottolineano inoltre che "la sua chiusura significherebbe perdere non solo un servizio, ma un patrimonio di relazioni, competenze ed esperienze di salute mentale di comunità". Secondo Idee in Circolo verrebbero inoltre compromessi percorsi di coprogettazione consolidati nel tempo, con ricadute anche sull'occupazione dei sette professionisti attualmente impegnati nel servizio e sulle collaborazioni sviluppate con associazioni e realtà culturali del territorio.

Le dichiarazioni dell'Ausl non hanno però dissipato completamente le preoccupazioni di CSV Terre Estensi e Forum Terzo Settore della provincia di Modena, che chiedono l'apertura di un confronto più ampio sul futuro del progetto.

In una nota congiunta, le due realtà ricordano come Social Point, ospitato nella sede del Centro di Servizio per il Volontariato di Modena in via Cittadella, sia nato come progetto sperimentale, trasformandosi nel corso di vent'anni in una significativa esperienza di inclusione sociale e cittadinanza attiva nell'ambito della salute mentale. Un percorso che ha saputo costruire una rete di collaborazioni tra servizi, associazioni e cittadini, valorizzando le risorse della comunità e favorendo l'inclusione delle persone più fragili.

"Prendiamo atto delle rassicurazioni dell'Azienda Usl circa la volontà di preservare gli obiettivi e le funzioni di inclusione sociale sviluppati in questi anni", dichiarano il presidente di CSV Terre Estensi Alberto Caldana, la direttrice Chiara Rubbiani e il portavoce del Forum Terzo Settore provinciale Ruggero Cavani. "Riteniamo tuttavia che, prima di assumere decisioni definitive, sia opportuno promuovere un confronto allargato tra tutti i soggetti coinvolti. Social Point rappresenta da vent'anni un importante punto di riferimento per il territorio di Modena e provincia. È un'esperienza che ha dimostrato nel tempo il proprio valore e che riteniamo importante salvaguardare e valorizzare".

La vicenda resta dunque aperta. Da un lato le rassicurazioni dell'Ausl sulla continuità delle attività e sulla volontà di rafforzare i percorsi di inclusione; dall'altro la richiesta, avanzata dal mondo del volontariato e del terzo settore, di essere coinvolto in un percorso condiviso che consenta di definire con chiarezza il futuro di una delle esperienze più longeve della salute mentale di comunità nel territorio modenese.

Nella foto, la sede di Modena del Social Poit presso il CSV, un utente del servizio (riquadro in alto) e la Direttrice del DSMDP di Modena