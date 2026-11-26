Il format è quello già adottato da lui in altre città d'Italia. Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte non vuole simboli di partito e motiva la sua presenza con a presentazione del nuovo libro. Formalmente nemmeno organizzata dal partito ma da una associazione, in questo caso Il Circolo Arci Civica 15a di Modena. In un incontro intitolato 'Oltre l'alleanza, le ragioni della politica nel tempo presente'.

L'incontro, affermano gli organizzatori, vuole offrire l'occasione per parlare delle proposte di ampia e qualificata portata a livello nazionale e europeo che sono in campo in vista delle elezioni. Abbiamo circoscritto questo confronto alle opposizioni alle politiche dell'attuale governo, sia del campo largo sia di altre forze della sinistra.

Ci proponiamo di fare ciò proprio dal punto di vista che ci compete in quanto 'spazio di cittadinanza', e cioè dei cittadini che si sentono disorientati e incapaci di fare scelte perché molti di loro non hanno più fiducia nella politica.

Orienteremo perciò i nostri sforzi affinché questi incontri portino a riflessioni non scontate e fuori dalla retorica della propaganda politica.

L'incontro si svolgerà venerdì 27 dicembre alle 18.30 presso lo Spazio Arena, in viale Tassoni 8, Dialogherà con Conte il prof. Carlo Galli dell'Università di Bologna, filosofo e politologo.

L'occasione del dialogo è offerta dalla recente uscita del libro 'Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia' che ripercorre la vita di Giuseppe Conte e pone l'accento sulla sua esperienza politica.