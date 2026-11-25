In vista dell'ormai certo addio di Davide Baruffi all'assessorato regionale in Emilia Romagna, è corsa in casa Pd per la successione. Mentre Baruffi si prepara ad approdare (di nuovo) in Parlamento attraverso un posto blindato come capolista garantito dal segretario Schlein, a Modena in pole per entrare in giunta regionale vi è Maria Costi. L'ex sindaco di Formigine è sicuramente il candidato più forte, ma il presidente Michele De Pascale dovrà tener conto anche degli equilibri tra correnti Dem.

I cattolici, dei quali la Costi è fiera esponente, stanno per ottenere il rinnovo della presidenza della Provincia con Fabio Braglia, legatissimo a Mezzetti, e gli ex Ds premono quindi per evitare una doppia promozione. Da questo punto di vista crescono dunque le chance di Luca Sabattini, veterano del consiglio regionale e anch'egli commercialista e quindi con lo stesso know how di Maria Costi.

Ci spera anche Ludovica Ferrari, iperattiva in queste settimane sul fronte sanità. Il suo impegno a fianco della battaglia di Mezzetti e De Pascale per sostenere lo svuotamento del Policlinico potrebbe valerle una ricompensa politica importante. Almeno nei suoi desiderata.

Ultima ipotesi in campo è quella di Stefano Vaccari. Per il parlamentare Pd un posto da assessore regionale sarebbe una sorta di declassamento, ma è anche vero che la corsa per il Parlamento è affollata e l'ex sindaco di Nonantola potrebbe ritrovarsi chiuso dai big, Bonaccini e Baruffi su tutti.

Quello che è certo è che - per obbedire a logiche geografiche - De Pascale dovrà pescare a Modena per sostiture Baruffi e, con Muzzarelli chiamatosi fuori, le possibilità in campo sono solo quelle elencate.

Giuseppe Leonelli