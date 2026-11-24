"Nel suo intervento di oggi in Consiglio provinciale, il sindaco di Modena e presidente della CTSS Massimo Mezzetti ha confermato il pasticcio di metodo e di merito fatto in questi mesi, con una certezza: la volontà di smantellare il Policlinico, ma senza un'adeguata concertazione e senza un nuovo Piano attuativo locale, l'ultimo dei quali risale al 2011-2013. Un grave errore politico e amministrativo che ora deve essere superato e lasciato alle spalle. Basta personalistiche fughe in avanti, basta informazione confusa e spot al di fuori dei contesti istituzionali. Tutto questo è inaccettabile per temi così importanti per la collettività e per il futuro". Così Antonio Platis, responsabile regionale organizzazione di Forza Italia e Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia Modena.

"È necessario riportare la discussione e la programmazione nelle sedi deputate, nel rispetto degli enti locali e dei territori, a partire dalla CTSS, che deve tornare a essere un luogo in cui si elaborano le scelte e non si ratificano decisioni già assunte. Nessuno nasconde che i doppioni ancora esistenti tra Policlinico e Baggiovara debbano essere superati, ma ciò va fatto e pensato con la condivisione e il rispetto di tutti i soggetti coinvolti, fin dalle prime fasi. Parliamo di centinaia di milioni di euro, ben 550 annunciati per Baggiovara e tra 320 e 350 stimati per il Policlinico. Parliamo anche di un impatto economico e funzionale su tutta la rete provinciale, da Carpi a Mirandola, da Sassuolo a Vignola a Pavullo, che solo Mezzetti può sostenere non esista ancora" - aggiungono Platis e Fontana.

"Dopo il triste teatrino urlato in Consiglio provinciale, il sindaco ha ancora tempo e modo per rimediare. Accantoni un piano fuori dalla realtà anche nel cronoprogramma, che pretende di approvare gli indirizzi il 15 dicembre e la programmazione il 19 gennaio. Riparta da una fotografia reale della situazione e da un percorso serio, di merito e nelle sedi istituzionali a porte aperte, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini".