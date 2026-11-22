Dopo l’allerta arancione del 12-14 novembre, la capogruppo di ModenaperModena Maria Grazia Modena ha presentato un’interrogazione a risposta scritta, datata 19 novembre, sulla sicurezza idraulica e in particolare su ciò che dipende dal Comune: le opere di cui è soggetto attuatore, la manutenzione del reticolo minore e il presidio nelle emergenze.

"In quei giorni sono stati chiusi per precauzione i ponti di Navicello vecchio e di via Curtatona e, la sera del 13, i portoni vinciani del Naviglio a Bomporto, che da chiusi impediscono al canale di scaricare nel Panaro le acque provenienti da Modena. Sui due interventi comunali da 500.000 euro ciascuno, si chiede a che punto sia quello sul fosso Bernarda, con l’idrovora a protezione di una parte della Fossalta, e se l’impianto fosse in funzione durante la piena; per il ponte di via Emilia sul Tiepido, progettazione, cronoprogramma e fondi impegnati".

"Il progetto triennale di manutenzione approvato a giugno, oltre 1,5 milioni, riguarda circa 120 km di cavi e canali a cielo aperto, mentre nel 2024 il Comune indicava in circa 250 km la rete comunale: si chiede come sia curata la parte non compresa e cosa sia stato fatto nel 2026.

Sulle emergenze, si chiede da quale livello di allerta il Piano di protezione civile preveda i tecnici sul posto, quali presidi siano stati attivati, se il Piano recepisca gli scenari di rotta di Secchia e Panaro con mappe consultabili e come vengano avvisati della chiusura dei portoni i residenti di Albareto, La Rocca e San Clemente.

Si chiedono poi tempi e risorse per le zone ad allagamento ricorrente (Paganine, quartiere Musicisti, Morane), gli interventi di «città spugna» finanziati e se sia stata valutata la proposta di cittadini di usare la cava dell’ex fornace di via Stradella come area di laminazione per il diversivo Martiniana. Infine, l’impianto di sollevamento di Bomporto (circa 21,8 milioni, progetto del Consorzio della Bonifica Burana presentato nel marzo 2024) risulta non ancora avviato: si chiede se il Comune abbia sollecitato formalmente Regione e Consorzio, se intenda promuovere in Commissione un aggiornamento pubblico con gli enti competenti e avvalersi, con una convenzione, del Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari» di Unimore" - chiude la Modena.