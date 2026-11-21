Mentre a Modena si discute dell'annunciato ridimensionamento delle funzioni del Policlinico - che in base al piano Mezzetti non potrà più chiamarsi in questo modo - e del rafforzamento del polo ospedaliero di Baggiovara, resta aperta la questione concreta legata ai cantieri: a che punto è il progetto delle nuove sale operatorie previste proprio a Baggiovara?

L'intervento era stato inserito tra gli obiettivi di sviluppo dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e riguarda la realizzazione di quattro nuove sale operatorie, accompagnate da un ampliamento degli spazi di degenza chirurgica. Un progetto che dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità chirurgica della struttura e inserirsi nel piano di progressivo svuotamento del Policlinico.

Un riferimento amministrativo preciso si trova già nella delibera del direttore generale dell'Aou numero 7 del 23 gennaio 2024, dal titolo "Ampliamento degli spazi chirurgici dell'Ospedale Civile di Baggiovara – approvazione del percorso attuativo" e poche settimane dopo, il 6 marzo 2024, con la delibera numero 43, l'Azienda ha approvato il programma di investimenti.

Ma per ritrovare un nuovo atto formale occorre fare un salto di due anni e arrivare all'oggi. Nel Piano degli investimenti 2026-2028 allegato al bilancio preventivo dell'Aou (qui a pagina 149): qui l'intervento identificato con il codice 2024/005 compare nella sezione dedicata alle tecnologie biomediche, con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro. La somma è destinata all'allestimento delle nuove sale operatorie e del nuovo reparto chirurgico.

Ovviamente questo finanziamento non coincide col costo complessivo dell'opera: i 4,5 milioni riguardano infatti arredi e tecnologie, non i lavori edili necessari per realizzare gli spazi.

Del resto la questione era tornata al centro dell'attenzione pubblica anche nel marzo 2026, quando, in occasione dell'annuncio di nuovi finanziamenti regionali per la sanità modenese, venivano richiamati gli interventi previsti nei due ospedali. Per Baggiovara si parlava delle quattro nuove sale operatorie e dell'incremento di 42 posti letto in degenza. Risorse e progetti che si inseriscono in un più ampio percorso di potenziamento della struttura.

Queste nuove sale si inseriranno nel percorso del maxi investimento da 550 milioni promesso da Mezzetti e confermato dal presidente della Regione Michele De Pascale (nella foto a Modena in tenuta da chirurgo all'inaugurazione di un nuovo robot chirurgico)? Il sindaco di Modena in Consiglio comunale il 27 ottobre scorso, ha detto che non esiste ancora un progetto esecutivo approvato per un nuovo Policlinico a Baggiovara, ma è evidente che le quattro nuove sale operatorie di Baggiovara sono il primo passo del percorso presentato in Ctss.