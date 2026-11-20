Nel corso di un incontro tenutosi mercoledì 18 novembre i genitori dei bambini del Polo dell’Infanzia Sacro Cuore di Ganaceto, la Gestione ha comunicato la sofferta decisione di concludere definitivamente le attività della Scuola dell’Infanzia paritaria e del nido Sacro Cuore il prossimo 30 giugno. A seguito dei gravi danni provocati dall’incendio dello scorso 12 settembre, il Polo non potrà pertanto riaprire per l’anno educativo e scolastico 2027-2028.

"Dopo il rogo, la priorità è stata assicurare ai bambini e alle loro famiglie la continuità del percorso in corso, grazie anche a un vasto slancio di solidarietà del territorio. La volontà di ricostruire ha però dovuto confrontarsi con una realtà oggettiva: il quadro economico, già fragile e ulteriormente appesantito dall’incendio, non consente di sostenere un intervento di tale portata. A ciò si sommano fattori strutturali che interessano il territorio e il sistema educativo: la marcata denatalità, l’apertura di una nuova struttura comunale a pochi chilometri da Ganaceto e un’offerta del sistema integrato 0-6 che, soprattutto per la scuola dell’infanzia, supera oggi la domanda. Neppure il prolungamento degli spazi concessi in comodato gratuito dal Comune di Modena per la scuola dell’infanzia e dal Comune di Soliera per il nido risulta sostenibile sul piano economico-finanziario" - si legge in una nota diramata oggi dalla Diocesi.

"La scelta di chiudere questa esperienza educativa, maturata dall’Arcidiocesi insieme alla Gestione, è stata dunque dolorosa ma necessaria. Siamo consapevoli dell’impatto che questa comunicazione ha sull’organizzazione quotidiana delle famiglie e dell’affetto che lega i bambini a un luogo vissuto come una seconda casa. Per accompagnare questo passaggio, in sinergia con Fism, Comune di Modena, Unione Terre d’Argine e realtà educative locali, è già attivo un lavoro di rete per favorire la ricollocazione dei bambini. A seguito dell’incontro del 18 novembre, ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente la struttura di destinazione in occasione dei prossimi bandi per nidi e scuole dell’infanzia, individuando le soluzioni più vicine e adatte alle proprie necessità. Analoga attenzione è rivolta al personale educativo, docente e non docente, per il quale la Gestione, in collaborazione con Fism, intende promuovere percorsi di ricollocazione presso altre realtà della Federazione. Come già preannunciato a settembre, sarà inoltre attivato un percorso di accompagnamento pedagogico e psicologico, in collaborazione con il Centro di Consulenza per la Famiglia dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, a sostegno di tutti gli operatori in questa fase di cambiamento".

"Va il nostro più sentito ringraziamento a quanti, in questi mesi, si sono spesi per sostenere il Polo e favorirne la ripartenza: in particolare al Comune di Modena, al Comune di Soliera, a Fism, all’Arcidiocesi, ai genitori, al personale, alle associazioni e all’intera comunità di Ganaceto. La vicinanza dimostrata resta un segno prezioso di stima e di cura. La chiusura non cancella il valore del cammino educativo condiviso in tanti anni, né la volontà coltivata fino all’ultimo di poter riprendere. Continueremo a operare con responsabilità e dedizione fino al termine dell’anno scolastico ed educativo, affiancando bambini, famiglie e personale in questo momento delicato".