Avvocatura in lutto per la scomparsa di Maria Grazia Scacchetti

Il mondo forense, accademico e culturale modenese piange la scomparsa della professoressa e avvocata Maria Grazia Scacchetti. Nata a Carpi nel 1958, una carriera tra aule universitarie e tribunali e cassazionista, Maria Grazia Scacchetti aveva dedicato la propria attività forense in particolare alla tutela della famiglia, dei minori e dei diritti delle persone.

Accanto alla professione legale, aveva portato avanti la carriera accademica come professoressa associata di Diritto Romano e diritti dell'antichità presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, firmando importanti monografie e studi giuridici. Il suo impegno si era esteso anche all'associazionismo di categoria, ricoprendo ruoli di primo piano come la vicepresidenza del Forum dell'Associazione Nazionale Donne Giuriste.

