Il mondo forense, accademico e culturale modenese piange la scomparsa della professoressa e avvocata Maria Grazia Scacchetti. Nata a Carpi nel 1958, una carriera tra aule universitarie e tribunali e cassazionista, Maria Grazia Scacchetti aveva dedicato la propria attività forense in particolare alla tutela della famiglia, dei minori e dei diritti delle persone.
Accanto alla professione legale, aveva portato avanti la carriera accademica come professoressa associata di Diritto Romano e diritti dell'antichità presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, firmando importanti monografie e studi giuridici. Il suo impegno si era esteso anche all'associazionismo di categoria, ricoprendo ruoli di primo piano come la vicepresidenza del Forum dell'Associazione Nazionale Donne Giuriste.
Avvocatura in lutto per la scomparsa di Maria Grazia Scacchetti
Cassazionista e docente universitaria. Stimata figura del foro modenese e del mondo culturale, era la moglie dell'artista Wainer Vaccari
Il mondo forense, accademico e culturale modenese piange la scomparsa della professoressa e avvocata Maria Grazia Scacchetti. Nata a Carpi nel 1958, una carriera tra aule universitarie e tribunali e cassazionista, Maria Grazia Scacchetti aveva dedicato la propria attività forense in particolare alla tutela della famiglia, dei minori e dei diritti delle persone.
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