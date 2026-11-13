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Piena Panaro: chiude il ponte di Navicello vecchio

Piena Panaro: chiude il ponte di Navicello vecchio

A scopo precauzionale, sulla diramazione della Sp 255

1 minuto di lettura
A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito nella serata di giovedì 12 novembre, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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