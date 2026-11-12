Il Gatto Verde conquista la seconda stella Michelin: Modena brilla con Jessica Rosval e la conferma di Bottura

Modena festeggia una nuova consacrazione nell'alta cucina internazionale. Il Gatto Verde di Jessica Rosval conquista la seconda stella Michelin, entrando così nell'élite della ristorazione italiana. Un risultato prestigioso che arriva in un momento particolarmente speciale per la chef canadese, modenese d'adozione, recentemente premiata con il titolo di World's Best Female Chef 2026, il riconoscimento che la incorona migliore chef donna al mondo.

La notizia è stata annunciata oggi, 12 novembre, al Teatro Municipale di Piacenza, durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027. Una cerimonia che ha celebrato i protagonisti della gastronomia nazionale e regalato una soddisfazione importante al territorio modenese.





Per Rosval si tratta della conferma di un percorso di crescita costruito attraverso una cucina personale, capace di mettere in dialogo le proprie radici canadesi con la tradizione emiliana. Al Gatto Verde, all'interno di Casa Maria Luigia, il fuoco e la brace diventano elementi centrali di una proposta gastronomica che valorizza la materia prima, la ricerca e il legame con il territorio.

Un progetto che porta la firma di una chef capace di affermarsi non soltanto ai fornelli, ma anche sul piano sociale. Rosval è infatti impegnata con Roots, il progetto modenese dedicato alla formazione e all'inclusione lavorativa delle donne provenienti da contesti migratori.

La seconda stella rappresenta quindi il riconoscimento di una visione che unisce eccellenza gastronomica, sostenibilità e attenzione alle persone.





La giornata di Piacenza ha riservato soddisfazioni anche a Massimo Bottura. L'Osteria Francescana ha infatti confermato le tre stelle Michelin, mantenendo il massimo riconoscimento della guida e ribadendo il proprio ruolo tra le grandi eccellenze della cucina mondiale. Sono tredici in totale i ristoranti italiani che conservano le tre stelle, tra cui Da Vittorio a Brusaporto, Piazza Duomo ad Alba, Villa Crespi a Orta San Giulio, Le Calandre a Rubano, Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro, Enrico Bartolini al MUDEC a Milano, Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, Atelier Moessmer a Brunico e La Rei Natura a Serralunga d'Alba.

La cerimonia, condotta da Barbara Pedrotti, ha visto anche l'assegnazione dei premi speciali e l'ingresso di 24 nuovi ristoranti nell'elenco delle insegne stellate. Tra i riconoscimenti individuali, lo Young Chef Award è andato a Simone Lezzerini del ristorante N'uovo Vino e Cucina di Sutri, mentre il premio per il servizio è stato assegnato a Stefania Lepore di Casa Koplè.

Per Modena, il bilancio è particolarmente significativo: da una parte le tre stelle confermate alla Francescana, dall'altra la seconda stella conquistata dal Gatto Verde.

Confermata una stella a L'erba del Re, ad Alto di Fiorano e al Cavallino di Maranello.