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Modena: influenza, l'appello dei medici a vaccinarsi: ecco quanto vengono pagati dall'Ausl per ogni inoculazione

Modena: influenza, l'appello dei medici a vaccinarsi: ecco quanto vengono pagati dall'Ausl per ogni inoculazione

Il compenso ordinario riconosciuto dall’Ausl al medico di medicina generale è di 7,50 euro per ogni paziente vaccinato, più i premi se si raggiungono i target

2 minuti di lettura

'Vaccinarsi contro l'influenza significa proteggere sé stessi, ma anche contribuire alla protezione delle persone più fragili'. È il messaggio che Pediatri di libera scelta e Medici di medicina generale della provincia di Modena rivolgono ai cittadini in queste settimane, mentre prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. Delle 101mila dosi già registrate alla data del 9 novembre, quasi 93mila le hanno somministrate proprio i professionisti delle cure primarie. 

'Un ruolo fondamentale, il loro, poiché ogni giorno incontrano i cittadini, ne conoscono condizioni di salute e fattori di rischio e possono rispondere direttamente a domande, dubbi e timori sulla vaccinazione. Una funzione che si affianca al loro contributo diretto alla campagna: nella passata stagione 2025-2026 i Medici di medicina generale hanno effettuato complessivamente oltre 143mila vaccinazioni antinfluenzali, mentre oltre 12mila bambini sono stati vaccinati dai Pediatri di libera scelta e dalle Pediatrie di Comunità' - fa sapere l'Ausl.

Ma quanto vengono pagati i medici di base a Modena per effettuare le vaccinazioni?

Il quadro economico è definito dal verbale d’intesa regionale sulle vaccinazioni, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 marzo 2026, nell’ambito degli atti relativi alla medicina generale.

Per la vaccinazione antinfluenzale dei pazienti appartenenti alle categorie a rischio, il compenso ordinario riconosciuto dall’Ausl al medico di medicina generale è di 7,50 euro per ogni paziente vaccinato, ridotti a 7 euro per le vaccinazioni effettuate nelle CRA.

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Il pagamento avviene mensilmente attraverso la rendicontazione sul Portale SOLE.

A questo compenso si aggiunge un incentivo economico per i medici che raggiungono determinate percentuali di copertura vaccinale tra i propri assistiti di età pari o superiore a 60 anni. Il premio è calcolato su tutte le vaccinazioni somministrate ed è riconosciuto al netto della quota ENPAM.

Gli incentivi previsti sono i seguenti:

-Copertura del 55%: 2 euro aggiuntivi per vaccinazione.

-Copertura del 65%: 2,50 euro aggiuntivi per vaccinazione.

-Copertura del 70%: 3 euro aggiuntivi per vaccinazione.

-Copertura del 75%: 5 euro aggiuntivi per vaccinazione.

Le soglie sono individuali e si riferiscono alla percentuale di assistiti eleggibili vaccinati dal singolo medico. Nel calcolo della copertura vengono esclusi gli assistiti vaccinati presso altre sedi.

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