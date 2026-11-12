Modena, Mazzi: 'Comparto Vaciglio, le famiglie potranno restare nelle loro case. Ma i problemi non sono finiti'

A ridosso della scadenza del 31 dicembre arriva una buona notizia per le 125 famiglie che vivono nelle cinque palazzine ERS di via Nilde Iotti, nel comparto Vaciglio: potranno restare nelle loro case. L'ente gestore, per conto della proprietà, si limiterà a controllare la permanenza dei requisiti di accesso e ad aggiornare il calcolo dell'affitto in base ai nuovi accordi territoriali.

'Dopo mesi di incertezza, i residenti non dovranno lasciare le loro abitazioni - commenta Andrea Mazzi, consigliere comunale e capogruppo di Modena in Ascolto -. È un risultato importante, e in buona parte frutto dell'attenzione che abbiamo mantenuto sulla vicenda, portando la voce degli inquilini in Consiglio comunale e davanti alle telecamere. Le lettere di disdetta inviate alle famiglie in precedenza erano sbagliate nei tempi, nella forma e soprattutto nel contenuto: la proprietà, di fatto, lo ha ammesso correggendole'.

Le lettere in questione, inviate dalla proprietà Investire SGR tramite il gestore IPI Management Services spa, annunciavano il mancato rinnovo della locazione oltre dicembre 2026. Erano passati solo quattro anni dall'ingresso degli inquilini, a fronte di un vincolo di destinazione all'affitto di quindici anni.





Il passo avanti, però, è ancora parziale.

I residenti hanno consegnato da tempo la documentazione richiesta ma non hanno ricevuto informazioni sull'esito dei controlli.

'Il rischio concreto è che qualche famiglia venga avvisata di dover lasciare l'alloggio solo a poche settimane dalla scadenza, senza il tempo di cercarne un altro', prosegue Mazzi. 'È una preoccupazione fondata. Chiediamo che l'Amministrazione comunale si faccia parte attiva perché l'esito delle verifiche sia comunicato quanto prima a tutti'.





Restano poi irrisolti i problemi che il gruppo segnala da tempo. Il caso più urgente è il riscaldamento. Ad oggi, secondo quanto riportato dagli inquilini, 'in tre palazzine su cinque le centrali termiche non funzionano regolarmente, in attesa di pezzi da sostituire o di sopralluoghi del personale dell'azienda. L'acqua è tiepida ed il riscaldamento al minimo. Ci è stato comunicato che la prossima settimana dovrebbero intervenire'. Persistono quindi le difficoltà di manutenzione degli immobili, con problemi che si ripresentano di continuo e tempi di riparazione molto lunghi. 'Lamentiamo da sempre poca comunicazione da parte della proprietà' - concludono gli inquilini.





Mazzi richiama infine gli impegni assunti in Consiglio comunale dall'assessore Maletti, che non hanno avuto seguito: nessun incontro del Comune con i residenti, e gli incontri mensili con il gestore sociale non sono di fatto partiti (se ne è svolto uno solo, in orario di lavoro).

'Negli incontri con chi vive in queste palazzine abbiamo trovato più volte la delusione di chi aveva creduto in un progetto di edilizia sociale e oggi si trova in una realtà con tanti problemi, costi alti e nessuna valenza sociale specifica», conclude Mazzi. «Purtroppo questa è la realtà del social housing a Modena. Continueremo a seguire la vicenda finché le famiglie non avranno risposte certe'.