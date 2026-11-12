Strage di Nassiriya: Modena ricorda 23 anni dopo

'Sono trascorsi ventitré anni da quel tragico 12 novembre 2003, quando l’Italia fu scossa dalla notizia dell’attentato di Nassiriya, in Iraq. Un’esplosione devastante che colpì la base militare italiana “Maestrale”, portando via la vita a 28 persone, tra cui 19 nostri connazionali: dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili, insieme a nove cittadini iracheni. Una ferita profonda, che ancora oggi resta impressa nella memoria collettiva della nostra comunità. Celebrare questo anniversario significa non solo rendere omaggio a chi ha perso la vita servendo lo Stato, ma anche interrogarci, con rispetto e consapevolezza, sul valore del servizio, della pace, dell’impegno internazionale, sul ruolo delle nostre Forze Armate e su quanto, ancora oggi, sia necessario tenere viva la memoria di quei tragici eventi'.
Con queste parole il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, ha ricordato la strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003, quando un camion bomba esplose davanti alla base italiana “Maestrale” a Nassiriya, in Iraq, causando la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani.
'Come istituzioni locali, – prosegue Braglia – sentiamo forte la responsabilità di custodire e trasmettere questo ricordo.
Nel giorno del ventitreesimo anniversario della strage, si è tenuta la cerimonia commemorativa al Monumento ai Caduti in viale delle Rimembranze a Modena, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.
Infine Braglia ha voluto 'rivolgere un pensiero speciale e un grazie di cuore a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno indossano una divisa. Carabinieri, poliziotti, militari, vigili del fuoco, personale della protezione civile: persone che mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza, ordine e supporto alle nostre comunità, qui come nelle missioni internazionali di pace.
L’attacco colpì una missione di pace impegnata nella ricostruzione del Paese. È stata la più grave perdita per l’Italia in un’operazione militare dalla Seconda guerra mondiale, segnando profondamente l’opinione pubblica e la memoria collettiva del Paese.