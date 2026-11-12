Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage di Nassiriya: Modena ricorda 23 anni dopo

Strage di Nassiriya: Modena ricorda 23 anni dopo

Si trattò della più grave perdita per l’Italia in un’operazione militare dalla Seconda guerra mondiale

3 minuti di lettura

'Sono trascorsi ventitré anni da quel tragico 12 novembre 2003, quando l’Italia fu scossa dalla notizia dell’attentato di Nassiriya, in Iraq. Un’esplosione devastante che colpì la base militare italiana “Maestrale”, portando via la vita a 28 persone, tra cui 19 nostri connazionali: dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili, insieme a nove cittadini iracheni. Una ferita profonda, che ancora oggi resta impressa nella memoria collettiva della nostra comunità. Celebrare questo anniversario significa non solo rendere omaggio a chi ha perso la vita servendo lo Stato, ma anche interrogarci, con rispetto e consapevolezza, sul valore del servizio, della pace, dell’impegno internazionale, sul ruolo delle nostre Forze Armate e su quanto, ancora oggi, sia necessario tenere viva la memoria di quei tragici eventi'.

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, ha ricordato la strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003, quando un camion bomba esplose davanti alla base italiana “Maestrale” a Nassiriya, in Iraq, causando la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani.

'Come istituzioni locali, – prosegue Braglia – sentiamo forte la responsabilità di custodire e trasmettere questo ricordo.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
È nel radicamento territoriale, nella partecipazione delle comunità, nella presenza delle associazioni e soprattutto dei nostri giovani e delle scuole che la memoria smette di essere un semplice rito da celebrare una volta all’anno e diventa un dovere civico da coltivare quotidianamente. La Provincia di Modena, nel rispetto delle proprie funzioni e del proprio ruolo di coordinamento tra tutti i Comuni del territorio, rinnova oggi il proprio impegno a promuovere i principi di pace, dialogo e solidarietà. Sono valori che si costruiscono giorno per giorno, partendo proprio dalle aule scolastiche, dove i ragazzi devono poter conoscere la storia, riflettere sulle sue pagine più drammatiche e comprendere la complessità del mondo in cui vivono, maturando un senso critico e responsabile'.

Nel giorno del ventitreesimo anniversario della strage, si è tenuta la cerimonia commemorativa al Monumento ai Caduti in viale delle Rimembranze a Modena, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Infine Braglia ha voluto 'rivolgere un pensiero speciale e un grazie di cuore a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno indossano una divisa. Carabinieri, poliziotti, militari, vigili del fuoco, personale della protezione civile: persone che mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza, ordine e supporto alle nostre comunità, qui come nelle missioni internazionali di pace.

Nassiriya ha rappresentato uno spartiacque nel modo in cui tutti noi guardiamo alle Forze Armate, regalandoci una consapevolezza più profonda e matura del loro sacrificio. Momenti come questo devono essere non solo occasioni commemorative, ma opportunità per riflettere sul senso dell’impegno pubblico e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha, come cittadini e come amministratori, nel costruire una società più giusta, più coesa e più consapevole. Ricordare Nassiriya significa, infatti, scegliere ogni giorno da che parte stare: dalla parte della pace, della dignità umana, della memoria e della speranza'.

L’attacco colpì una missione di pace impegnata nella ricostruzione del Paese. È stata la più grave perdita per l’Italia in un’operazione militare dalla Seconda guerra mondiale, segnando profondamente l’opinione pubblica e la memoria collettiva del Paese.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
L'educazione alla paura

L'educazione alla paura

Il sistema guerra, i tagli allo Stato sociale e le politiche repressive: se ne parla a Modena

Il sistema guerra, i tagli allo Stato sociale e le politiche repressive: se ne parla a Modena

Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

Policlinico svuotato, Paradisi (Pd) a Mezzetti: 'Sono convinto che il documento indirizzo Ctss servirà ad aprire il confronto'

Policlinico svuotato, Paradisi (Pd) a Mezzetti: 'Sono convinto che il documento indirizzo Ctss servirà ad aprire il confronto'

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl

Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Inceneritore Modena: sempre meno rifiuti di Modena, sempre più di altri, e monossido di carbonio e zolfo ai massimi

Inceneritore Modena: sempre meno rifiuti di Modena, sempre più di altri, e monossido di carbonio e zolfo ai massimi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

Ferrari Luce vince il Volante d'oro 2026 nella categoria 'Best innovation'

Ferrari Luce vince il Volante d'oro 2026 nella categoria 'Best innovation'

Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta