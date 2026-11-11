Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

Le scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia riapriranno regolarmente domani, giovedì 12 novembre, e svolgeranno le ordinarie attività didattiche. Lo comunica l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dopo la giornata di allerta seguita all’allarme bomba arrivato via e-mail a numerosi istituti del territorio.



In una comunicazione firmata dal dirigente Giuseppe Schena, l’Ufficio spiega che l’ispezione visiva è stata effettuata in data odierna dalle Forze dell’Ordine, accompagnate dal personale scolastico e con il supporto dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Locali. Nessun elemento di criticità è stato riscontrato in alcuno dei plessi controllati.

Per questo, si legge nella nota, le istituzioni scolastiche di Modena e provincia saranno regolarmente aperte il 12 novembre 2026, 'salvo eventuali indicazioni di segno contrario da parte delle Autorità competenti'



ll quadro delle verifiche è stato illustrato dal prefetto di Modena, Fabrizia Triolo, al termine del tavolo convocato in prefettura, intorno alle 19.30. A quell’ora le ispezioni visive nelle scuole della provincia erano terminate. Rimanevano ancora in corso in alcuni istituti del capoluogo.

'Dall’esito del tavolo che si è svolto emerge che sul territorio sono stati visionati tutti i plessi scolastici e non è stato riscontrato alcun elemento di criticità. Diversamente, sul capoluogo ci sono ancora cinque o sei ispezioni in corso'.

Ma per Modena il sindaco ha comunicato che domani tutte le scuole cittadine, sia comunali sia statali, apriranno regolarmente.

Salvo diverse indicazioni delle autorità, l’attività didattica riprenderà quindi come di consueto in tutta la provincia. Le famiglie sono invitate a consultare i canali ufficiali delle singole scuole e dei Comuni per eventuali aggiornamenti dell’ultima ora.

