Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

Allarme bomba: giovedì scuole tutte aperte a Modena e provincia

La conferma dal Dirigente del'Ufficio scolastico provinciale. Dal vertice in prefettura quadro ancora aperto in serata per alcuni istituti del capoluogo, poi la conferma del sindaco: aperte sia comunali che statali

2 minuti di lettura

Le scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia riapriranno regolarmente domani, giovedì 12 novembre, e svolgeranno le ordinarie attività didattiche. Lo comunica l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dopo la giornata di allerta seguita all’allarme bomba arrivato via e-mail a numerosi istituti del territorio.

In una comunicazione firmata dal dirigente Giuseppe Schena, l’Ufficio spiega che l’ispezione visiva è stata effettuata in data odierna dalle Forze dell’Ordine, accompagnate dal personale scolastico e con il supporto dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Locali. Nessun elemento di criticità è stato riscontrato in alcuno dei plessi controllati.
Per questo, si legge nella nota, le istituzioni scolastiche di Modena e provincia saranno regolarmente aperte il 12 novembre 2026, 'salvo eventuali indicazioni di segno contrario da parte delle Autorità competenti'

ll quadro delle verifiche è stato illustrato dal prefetto di Modena, Fabrizia Triolo, al termine del tavolo convocato in prefettura, intorno alle 19.30. A quell’ora le ispezioni visive nelle scuole della provincia erano terminate. Rimanevano ancora in corso in alcuni istituti del capoluogo.
'Dall’esito del tavolo che si è svolto emerge che sul territorio sono stati visionati tutti i plessi scolastici e non è stato riscontrato alcun elemento di criticità. Diversamente, sul capoluogo ci sono ancora cinque o sei ispezioni in corso'.
Ma per Modena il sindaco ha comunicato che domani tutte le scuole cittadine, sia comunali sia statali, apriranno regolarmente.
Salvo diverse indicazioni delle autorità, l’attività didattica riprenderà quindi come di consueto in tutta la provincia. Le famiglie sono invitate a consultare i canali ufficiali delle singole scuole e dei Comuni per eventuali aggiornamenti dell’ultima ora.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

Allarme bomba nelle scuole, a Modena palestre chiuse nel pomeriggio

Allarme bomba nelle scuole, a Modena palestre chiuse nel pomeriggio

Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl

Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Ferrari Luce vince il Volante d'oro 2026 nella categoria 'Best innovation'

Ferrari Luce vince il Volante d'oro 2026 nella categoria 'Best innovation'

Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta

Eccidio di Piazza Grande, Modena ricorda i partigiani Po, Piazza e Ulivi

Eccidio di Piazza Grande, Modena ricorda i partigiani Po, Piazza e Ulivi