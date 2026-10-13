Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Visita ematologica entro 30 giorni? Primo posto a marzo 2027. La verifica de La Pressa smonta il racconto di una sanità efficiente

3 minuti di lettura
Le liste d’attesa si accorciano, ha assicurato due giorni fa su Rai3 il Dg Ausl Mattia Altini magnificando il modello Modena. E allora perché quando un cittadino prova concretamente a prenotare una visita o un esame, la realtà appar molto diversa?
Dopo le numerose segnalazioni e lettere di medici (giunte firmate in redazione ma pubblicate senza firma) arrivate alla nostra redazione, abbiamo deciso di effettuare una verifica direttamente attraverso il Fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna.

La prestazione richiesta è una visita ematologica, prescritta il 22 settembre 2026 con priorità D, differibile, che dovrebbe essere garantita entro 30 giorni. Ebbene, alla data del 12 ottobre 2026, il sistema di prenotazione dell’Ausl di Modena restituisce come prima disponibilità il 22 marzo 2027, al Poliambulatorio Windsor Park. Le alternative sono ancora più lontane: 5 maggio 2027 all’ospedale di Mirandola e 7 giugno 2027 a Pavullo. Cinque mesi per il primo appuntamento disponibile. Oltre sette per il secondo. Quasi otto per il terzo.

E non è un caso isolato nelle segnalazioni che continuano ad arrivare a La Pressa.
Un cittadino racconta di avere ricevuto una prescrizione per una Tac addominale dopo la presenza di sangue nelle urine. Prima disponibilità attraverso il servizio pubblico: novembre 2027.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Rivolgendosi privatamente a una struttura convenzionata di Modena, avrebbe invece ottenuto l’esame in tre giorni, pagando 190 euro.
Un altro lettore riferisce di avere trovato una risonanza magnetica multiparametrica soltanto a Ferrara, nel giugno 2027, senza disponibilità a Modena e dintorni.
Una cittadina segnala che al marito è stata fissata una colonscopia al Policlinico di Modena per giugno 2027, a circa otto mesi di distanza.
Sono testimonianze pubbliche che descrivono difficoltà di accesso alle prestazioni ben lontane dall’immagine di una sanità capace di abbattere sistematicamente le attese.

Ma allora che cosa misurano realmente le statistiche regionali sulle liste d’attesa? Il portale TDAER della Regione Emilia-Romagna monitora un insieme selezionato di prestazioni specialistiche di primo accesso e calcola gli indicatori di rispetto dei tempi sulla base delle disponibilità proposte.
Ma c’è una distinzione fondamentale: chi cerca una prestazione e non riesce a ottenere alcun appuntamento non viene necessariamente rappresentato da quegli indicatori. Il cittadino che tenta di prenotare senza trovare disponibilità, che rinuncia oppure che si rivolge al privato, continua ad avere bisogno della prestazione. Eppure la sua difficoltà può non emergere dalle percentuali pubblicate.
È una criticità metodologica già sollevata dalle associazioni dei consumatori e che meriterebbe ben maggiore attenzione.
Perché una cosa è misurare il rispetto dei tempi delle prenotazioni rilevate. Un’altra è misurare quanti cittadini riescono effettivamente ad accedere alle cure.

C’è poi un ulteriore limite: non tutte le prestazioni sono comprese nel monitoraggio pubblico. La visita ematologica oggetto della nostra verifica, ad esempio, non compare tra quelle della tabella TDAER che abbiamo consultato.
E così può accadere che i dati ufficiali restituiscano un quadro apparentemente rassicurante mentre un paziente, con una prescrizione da trenta giorni, si vede proporre una visita cinque mesi dopo.

Numeri che assumono un significato ancora più evidente all’indomani del servizio di PresaDiretta su Rai 3, nel quale - come detto - il modello sanitario modenese guidato dal direttore generale dell’Ausl Mattia Altini è stato presentato come un esempio di efficienza e riduzione delle liste d’attesa. Un racconto che stride con le disponibilità effettivamente riscontrate e con le numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione.

Ma allora, quanti cittadini cercano una visita senza riuscire a prenotarla? Quante richieste rimangono senza risposta? Quante persone finiscono per pagare privatamente prestazioni che avrebbero diritto a ricevere attraverso il Servizio sanitario nazionale?
E soprattutto: questi numeri vengono raccolti e resi pubblici?
La Regione e l’Ausl di Modena rendano disponibili dati completi, comprensivi dei tentativi di prenotazione senza esito e delle richieste per le quali non viene offerto un appuntamento nei tempi previsti e pubblicizzino con evidenza le modalità pe attivare concretamente i percorsi di garanzia quando il sistema non offre disponibilità compatibili con la priorità prescritta.
Perché un paziente non dovrebbe essere costretto a conoscere ogni meccanismo burocratico per ottenere una prestazione sanitaria nei tempi stabiliti ed è evidente che finché una visita prescritta entro trenta giorni continuerà a essere proposta cinque mesi dopo, ci sarà ben poco da celebrare.
Beatrice Lazzari
WHATSAPP LA PRESSA – Clicca qui per iscriverti al nostro canale e per restare aggiornato con tutte le notizie del quotidiano
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Din don, direttore Altini: i chirurghi non si moltiplicano per delibera

Din don, direttore Altini: i chirurghi non si moltiplicano per delibera

Modena, la propaganda su Rai3 di Altini e la triste realtà dei tempi di attesa, fotografata dalla stessa Ausl

Modena, la propaganda su Rai3 di Altini e la triste realtà dei tempi di attesa, fotografata dalla stessa Ausl

'Costellazioni: il Comune dica se l'edificio è a norma antincendio, altrimenti si provveda subito allo sgombero'

'Costellazioni: il Comune dica se l'edificio è a norma antincendio, altrimenti si provveda subito allo sgombero'

Amo: dell'ammanco da 582.000 euro recuperati, per ora, 100.000

Amo: dell'ammanco da 582.000 euro recuperati, per ora, 100.000

Bassa modenese, Cgil in lutto: è morto a 69 anni Claudio Castellini

Bassa modenese, Cgil in lutto: è morto a 69 anni Claudio Castellini

Criminalità, per il Sole24Ore Modena è 20esima in Italia. Mezzetti: 'Bene il calo delle denunce'

Criminalità, per il Sole24Ore Modena è 20esima in Italia. Mezzetti: 'Bene il calo delle denunce'

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, ex Bellucci, lo sfogo dei proprietari: 'Il Comune ha bloccato il progetto, così la riconversione è impossibile'

Modena, ex Bellucci, lo sfogo dei proprietari: 'Il Comune ha bloccato il progetto, così la riconversione è impossibile'

Inquinamento: otto aerei all'ora in atterraggio sopra Modena, ma invisibili alla manovra antismog

Inquinamento: otto aerei all'ora in atterraggio sopra Modena, ma invisibili alla manovra antismog

Sassuolo: benvenuto Everest, neonato venuto alla luce con un peso di 5,6 chili

Sassuolo: benvenuto Everest, neonato venuto alla luce con un peso di 5,6 chili

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Criminalità minorile, Modena seconda in Italia

Criminalità minorile, Modena seconda in Italia

Mottetto di Montale: scoperta la targa commemorativa

Mottetto di Montale: scoperta la targa commemorativa

Domani il ministro Bernini a Modena per l'intitolazione del Conservatorio a Pavarotti. Giovani Pd: 'Inutile passerella'

Domani il ministro Bernini a Modena per l'intitolazione del Conservatorio a Pavarotti. Giovani Pd: 'Inutile passerella'

Ci si sposa meno e più tardi

Ci si sposa meno e più tardi