"Vogliamo rassicurare le famiglie e le persone che frequentano il Social point dicendo loro che i servizi e le attività continueranno insieme alle iniziative laboratoriali". A confermarlo Massimo Zucchini, Direttore socio sanitario della azienda USL di Modena interpellata da La Pressa sulla posizione dell'Azienda rispetto all'ipotesi circolata in questi giorni e fatta oggetto anche di una raccolta firme da parte degli utenti, del Social Point di Modena. Una rassicurazione ufficiale, che arriva a poche ore da quella da parte della Direttrice del Dipartimento Salute Mentale dell'Ausl di Modena Donatella Marrama, raccolta da La Pressa in occasione del convegno CGIL sulla salute mentale.

"L'attività - specifica Zucchini - continuerà anche con modalità interne all'Azienda perché l'intera AUSL di Modena è sempre più consapevole del fatto che la cura a favore delle persone con problemi di salute mentale, e più in generale di tutta la popolazione, è una cura che si può fare anche al di là delle prestazioni puramente farmacologiche e le iniziative generate dal Social Point, quali attività culturali, sportive, ricreative sono attività sulle quali vogliamo investire. Possiamo garantire a tutti i fruitori dei servizi del Sociali Point che le attività non solo si manterranno, ma che saranno ulteriormente sviluppate. Nella consapevolezza che servizi di questa natura non possono essere fatti dalla sola azienda Ausl, pertanto continuerà e sarà sempre più forte l'interlocuzione con gli interessati le famiglie gli enti locali e tutti i soggetti del terzo settore e della comunità".

Nella foto, Massimo Zucchini e, fianco, la sede del CSV di Modena e del Social Point di Modena