A sei medi di distanza dall'attentato che ha sconvolto la città e l'Italia intera, un appuntamento per riflettere significato di quel fatto. Si intitola 'Modena 16 maggio: una ferita aperta, un atto di terrorismo”, l'incontro pubblico in programma sabato 28 novembre, dalle 9.30 alle 12, all’Auditorium Ascom di via Piave.

L’iniziativa di confronto e approfondimento pubblico nasce su iniziativa di Giovanni Esposito, fratello Monica, deceduta a seguito dell'attentato dopo due mesi in ospedale, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime, approfondire le dinamiche della radicalizzazione islamista e offrire uno spazio di riflessione pubblica su un episodio che continua a segnare profondamente la comunità. Un momento di confronto che unirà analisi, testimonianze dirette e approfondimenti sul fenomeno del terrorismo di matrice jihadista.

Tra i relatori figurano Francesco Borgonovo, giornalista, saggista e vice direttore del quotidiano La Verità; Deborah De Cicco, avvocato penalista e legale di Giovanni Esposito; Francesco Bergoglio Errico, fondatore del Monitoring Jihadism Project ed esperto di terrorismo jihadista e processi di radicalizzazione; e Giovanni Esposito, che porterà la sua testimonianza.

A moderare l’incontro sarà Gianni Galeotti, giornalista del quotidiano online La Pressa. Nel corso della mattinata si alterneranno interventi dedicati agli aspetti giudiziari, sociali e di sicurezza legati all’attentato, con particolare attenzione alle nuove forme di radicalizzazione e al fenomeno dei cosiddetti “lupi solitari”.

'Si parla troppo poco dell'attentato di Modena, in questi mesi tantissimi cittadini modenesi hanno chiesto al mio assistito la possibilità di un confronto, di un'analisi, ma anche solo un luogo dove poter esprimere le proprie opinioni e paure su quella che è una ferita ancora aperta, un atto di terrorismo, perché ha creato terrore nella popolazione tutta' - ha affermato l'avvocato De Cicco.

L’evento è a ingresso libero e si propone non solo come momento commemorativo, ma anche come occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi del terrorismo contemporaneo e sulle sfide che istituzioni e società sono chiamate ad affrontare per prevenirlo e contrastarlo.