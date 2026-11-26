La proposta di protocollo d'intesa tra Regione, Aziende Sanitarie e associazioni dei consumatori per la tutela dei pazienti, promossa dal consigliere regionale Vincenzo Paldino in qualità di presidente del CRCU (Comitato Regionale Consumatori e Utenti) dell'Emilia-Romagna, è stata ufficialmente inserita tra le best practice nazionali. Lo prevede il documento conclusivo redatto oggi a Perugia al termine della XXIV Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) – Regioni.

La due giorni del 25 e 26 novembre ha riunito i rappresentanti di tutte le Regioni italiane e delle associazioni dei consumatori nazionali, insieme ai vertici istituzionali e al mondo accademico.

A rappresentare l'Emilia-Romagna è stato proprio Paldino, intervenuto su delega della Giunta guidata dal presidente Michele de Pascale. Il tema della sanità è stato il filo conduttore del primo panel dei lavori, "Il diritto alla tutela della salute", coordinato dallo stesso Paldino insieme al presidente di Assoutenti Gabriele Melluso.

Un confronto arricchito dai contributi di Nino Cartabellotta (presidente della Fondazione GIMBE), Cristina Cafferata (Lega Consumatori), Vincenzo Laudadio, Antonio Gaudioso, Francesco Albergo, Salvatore Macrì e Corrado Celata. Proprio da questo tavolo è emersa inoltre la proposta di avviare una collaborazione strutturata tra la Fondazione GIMBE e le associazioni dei consumatori per far dialogare le evidenze scientifiche con le istanze raccolte ogni giorno sui territori.

All'interno di questo panel, partendo da dati preoccupanti come gli oltre 5 milioni di italiani che oggi rinunciano a curarsi, Paldino ha illustrato i contenuti del percorso avviato in Emilia Romagna, attualmente in fase di confronto istituzionale.

L'inserimento di questo modello nel documento finale premia un impianto concreto pensato per affiancare i cittadini nei reclami in raccordo con gli Uffici di relazione con il pubblico (URP) e garantire un riscontro motivato entro 30 giorni, favorendo il riesame aziendale e la conciliazione per evitare contenziosi pretestuosi e medicina difensiva.

La bozza prevede inoltre un tavolo regionale di monitoraggio su prenotazioni, tempi di attesa e classi di priorità, con l'impegno a pubblicare una relazione annuale sugli esiti e sulle misure correttive adottate, rafforzando così la fiducia nella sanità pubblica.

I lavori della sessione hanno visto inoltre gli interventi istituzionali del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della presidente del CNCU e sottosegretario al MIMIT senatrice Mara Bizzotto e dell'assessore regionale umbro allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti.

«Portare a Perugia il lavoro che stiamo costruendo in Emilia-Romagna come CRCU è stata un'ottima occasione di confronto con tutte le altre Regioni e le associazioni nazionali – dichiara Vincenzo Paldino –. Vedere la nostra proposta di protocollo inserita nel documento finale come punto di riferimento è un bel risultato, che condivido volentieri con le associazioni del territorio: il loro lavoro quotidiano di ascolto dei cittadini è decisivo. Mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, aziende sanitarie e utenti, dandosi regole chiare e tempi certi per le risposte, è il modo più pratico per tutelare davvero chi ha bisogno di cure».