Il sindaco di Carpi Riccardo Righi interviene sul futuro del Policlinico di Modena nell'ultimo Consiglio provinciale dedicato al tema del riordino della sanità, partendo dalla rete dei pronto soccorso della provincia.

"E' evidente che i pronti soccorsi non sono tutti uguali, in provincia di Modena c'è il pronto soccorso di Mirandola, di Vignola, del Policlinico, di Baggiovara, ma non sono tutti uguali, ci sono tutta una serie di casistiche che non possono essere risolte a Mirandola e si spostano su Carpi, delle casistiche che non possono essere risolte su Carpi e si spostano a Baggiovara, come delle casistiche che non possono essere risolte al Policlinico e si spostano a Baggiovara, è così da sempre e questo è in funzione dei reparti: addirittura ci sono delle casistiche che non possono essere risolte in provincia di Modena, ma andranno direttamente al Maggiore di Bologna con l'elisoccorso".

"Ci sono delle diversificazioni: il pronto soccorso è un elemento, un presidio che non è messo in discussione in questo percorso, ma dobbiamo anche essere chiari e non dobbiamo avere la presunzione di sostituirci alla parte tecnica, perché non è vero che se una struttura ospedaliera non è il Policlinico è una struttura di serie B".

"Perché allora l'ospedale di Carpi sarebbe una struttura di serie B, a me non sembra che l'ospedale di Carpi non abbia delle eccellenze o delle equipe d'eccellenza, però non è il Policlinico di Modena, ma non l'ho mai considerato un ospedale di serie B. Se l'ospedale dove oggi sorge il Policlinico diventa un ospedale equivalente, parlo di ipotesi perché si sta facendo di questo, all'ospedale di Carpi, pensate che ai cittadini di Modena manchi qualcosa? - ha aggiunto Righi -. Perché ai carpigiani non mi sembra che manchi qualcosa all'interno del Ramazzini se non che ha una struttura fatisciente e che ha bisogno di investimenti e manutenzioni".

"Nel coraggio del governare il cambiamento le risorse possono anche essere ripensate, rimodulate su un sistema provinciale a beneficio del territorio stesso e se per fare questo serve anche mettere in discussione il sistema che gravita su Modena, tra Policlinico e Baggiovara senza togliere al territorio, è una cosa da fare - ha aggiunto il sindaco di Carpi -. Se equipe di medici ed esperti nella sanità mi dicono che a Carpi non ci deve essere l'Ufa perché deve essere a Baggiovara perché è meglio così per la provincia o che determinati interventi, nonostante quello che pretende un primario, è meglio che vengano concentrati in un'unica struttura, è una scelta che prenderò perché mi fido del sistema dei professionisti. Dobbiamo uscire dalla dinamica dei campanili e pensare al bene dei nostri cittadini su un sistema territoriale".