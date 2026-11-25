E se Riccardo Righi avesse capito tutto molto prima degli altri? E se dietro le apparenti contraddizioni degli ultimi due anni sulla vicenda Aimag, dopo gli sviluppi di oggi, ci fosse stata una strategia politica più sottile di quanto raccontato pubblicamente?

È una domanda che viene spontaneo porsi ripercorrendo gli avvenimenti dal giugno 2024 a oggi. Perché, al netto delle dichiarazioni e delle polemiche, il sindaco di Carpi sembra essere uscito vincitore da una partita che, al momento del suo insediamento, appariva quasi impossibile da governare.

La storia

Quando Righi diventa sindaco, trova Aimag nel pieno di una crisi politica senza precedenti. Il predecessore Alberto Bellelli nell’intenzione di salvaguardare l’azienda dopo scelte fallimentari della dirigenza, aveva scelto lo scontro sul rinnovo del Consiglio di amministrazione, arrivando nel 2023 alla rottura del vecchio Patto di sindacato e alla nomina di un Cda sostenuto soltanto da una parte dei Comuni pubblici, insieme ai soci privati, Hera compresa.

La frattura era stata profonda. Da una parte Carpi e gli alleati delle Terre d'Argine insieme a Concordia, dall'altra Mirandola, la Bassa modenese e mantovana. Undici Comuni avevano persino promosso un ricorso al Tar contro le modalità della nomina, poi respinto. Un rapporto politico praticamente azzerato. Diffidenza reciproca, accuse pubbliche e due schieramenti incapaci di trovare una posizione comune sul futuro dell'azienda.

Righi eredita tutto questo. E un Consiglio di amministrazione che non ha scelto lui. 34 anni, sindaco da poche settimane, si trova a gestire una delle vicende industriali più delicate del territorio. Per giunta con un gruppo gravato da debiti, tensioni finanziarie e concessioni in scadenza.

La situazione economica non era quella di un'azienda prossima al fallimento, come talvolta è stata descritta, ma nemmeno priva di criticità. I bilanci mostravano un indebitamento rilevante e problemi che richiedevano risposte aggravate dalla crisi dell’energia alimentata dal conflitto russo-ucraino. Il rischio era evidente: affrontare una grande operazione societaria in condizioni di debolezza, con margini negoziali ridotti.

In questo contesto Righi sceglie inizialmente di sostenere il percorso di rafforzamento industriale con Hera, portandolo persino al voto del Consiglio comunale. Nel frattempo, però, Aimag ottiene risultati tutt'altro che trascurabili. Gli accordi industriali e commerciali con Hera producono benefici economici, mentre il Gruppo riesce a superare alcune difficoltà nei rapporti con le banche e a ottenere nuovi finanziamenti. La posizione finanziaria migliora. L'azienda recupera tempo e capacità di manovra.

Poi arriva la Corte dei Conti. Il pronunciamento negativo sull'operazione societaria è durissimo. I giudici contestano diversi aspetti della procedura e della governance, fermando un accordo che sembrava ormai prossimo alla conclusione.

Un incidente di percorso? Certamente, apparentemente è la sconfitta di Righi e dei sindaci della Bassa, Letizia Budri in testa.

Ma se fosse stato tutto previsto? Possibile che una struttura amministrativa come quella del Comune di Carpi, affiancata da consulenti e legali specializzati, non avesse messo in conto un simile esito? E se Righi avesse sempre considerato la bocciatura una possibilità concreta, utilizzando nel frattempo il percorso con Hera per guadagnare tempo e rafforzare Aimag?

Una ricostruzione machiavellica e non senza contraddizioni (che guadagno politico personale avrebbe avuto Righi nel passare come perdente?), ma che non appare priva di fondamento. Del resto l'accordo societario è saltato, mentre una parte dei benefici industriali e finanziari maturati durante quel percorso è rimasta all'azienda.

Dopo la bocciatura del Tar

Non solo, dopo la bocciatura Righi anziché alimentare lo scontro, avvia la ricostruzione del rapporto tra i 21 Comuni soci.

Il risultato arriva nel maggio 2026: un nuovo Patto di sindacato, il ritorno di una direzione comune e la riaffermazione del controllo pubblico sulla governance del Gruppo. Righi viene eletto all'unanimità presidente della Direzione del Patto.

Poi, a giugno, arriva il rinnovo del Consiglio di amministrazione. La presidente Paola Ruggiero non viene confermata. Al suo posto, su indicazione riconducibile a Carpi, arriva Valerio Pozzi, manager con una lunga esperienza industriale e fidatissimo del sindaco. Le accuse sulla vicinanza di Pozzi alla destra del mirandolese Golinelli passano in secondo piano. Righi vince sul Pd di Daniela Depietri che, alle corde, si dimette.

Hera rimane azionista, ma il nuovo Cda torna a essere espressione di una maggioranza pubblica ricompattata e la vicepresidenza va a Morena Diazzi, figura legata al territorio della Bassa. Prende forma anche un rapporto politico sempre più stretto tra Righi e il sindaci di Mirandola Letizia Budri, capace di superare le precedenti divisioni e di tenere insieme amministratori di appartenenze politiche differenti.

Non va dimenticato che durante la campagna elettorale del 2024 Righi aveva promesso di lavorare per ricomporre il fronte pubblico e restituire ai Comuni una guida condivisa di Aimag. Nonostante lo schiaffo della Corte dei Conti, a distanza di due anni, quegli impegni risultano sostanzialmente mantenuti: il Patto di sindacato è stato ricostituito, i 21 Comuni sono tornati a sedersi allo stesso tavolo e alla guida della società è arrivato un nuovo management.

Naturalmente, la ricomposizione politica non risolve i problemi industriali. La scadenza del servizio idrico nel dicembre 2027, la fragilità delle prospettive nel settore ambientale e la crescente competizione nel mercato energetico mettono Aimag davanti a decisioni difficili. La recente scelta dei sindaci di superare gli attuali bacini idrici autonomi rende ancora più evidente che il modello sul quale l'azienda ha costruito buona parte della propria storia non potrà essere conservato immutato e il destino di Aimag potrebbe comunque essere quello di una grande aggregazione industriale, con la perdita dell'attuale autonomia societaria.

Resta la domanda iniziale: Righi ha davvero immaginato fin dall'inizio un percorso capace di ottenere da Hera il tempo e il sostegno industriale necessari, per poi ricostruire un fronte pubblico unito e affrontare da una posizione più solida le scelte definitive? Se non fosse così, certamente si può dire che sia riuscito a correggere la rotta quando necessario sfruttando politicamente le occasioni apparentemente negative che si sono presentate.

Eli Gold