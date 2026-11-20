Non essendo un esperto in materia, scrivo da semplice cittadino che osserva, con attenzione, l’attuale dibattito sugli ospedali modenesi.

Parto da un semplice constatazione: credo che ai cittadini modenesi non interessi per nulla il numero degli ospedali presenti in città, quanto la qualità dei servizi erogati, del personale che ci lavora e delle attrezzature presenti.

Premetto che, personalmente, non ho mai condiviso le ragioni che hanno portato a costruire una nuova struttura a Baggiovara, anziché un ampliamento del Policlinico; l’ho sempre considerato un inutile spreco di denaro pubblico; ma questa, ormai, è cosa del passato.

Per fare un po’ di storia, ricordo che il vecchio Ospedale Sant'Agostino, la cui prima pietra fu posta nel 1754, venne inaugurato nel 1758

L’iter del Policlinico inizia con approvazione, nel 1933, del progetto iniziale ideato dall'architetto Ettore Rossi, con i primi lavori di costruzione nel 1940, poi interrotti a causa della seconda guerra mondiale. Nel 1951 fu ripreso il cantiere guidato nuovamente da Ettore Rossi; l’ospedale venne definitamente completato nel 1963.

I lavori dell'ospedale di Baggiovara sono iniziati nel 1993, per essere poi inaugurato il 2 giugno 2005.

Sono, ormai, vent’anni che si polemizza sulla duplicazione dei reparti tra le due strutture. Sono, ormai, vent’anni che leggo che Baggiovara, per le sue caratteristiche, drena risorse e personale alla sanità provinciale. Sono ormai vent’anni che si attende una piena integrazione.

Non credo nemmeno che, in città, ci sia un particolare “affetto storico” verso il Policlinico che ha tanti meriti, anche grazie alla presenza dell’università, ma che nonostante sia di costruzione abbastanza recente, non presenta un ottimale stato di conservazione. Negli ultini decennni, è sorto un nuovo ospedale a Sassuolo, a pochi chilometri da Modena. Ora se ne costruirà uno nuovo a Carpi. Ce ne è, giustamente, uno a Vignola. Se prendiamo un compasso centrato su Modena, nel raggio di 20 chilometri, abbiamo cinque ospedali; nel resto della nostra “lunga” provincia, quasi il nulla, salvo Pavullo e Mirandola, già sottoposti ad una forte “cura dimagrante”.

Ora, alla luce di quanto sopra, non trovo nulla di scandaloso che si voglia provvedere ad una razionalizzazione degli ospedali cittadini, in un’ottica di riequilibrio provinciale. A Baggiovara, i reparti con più alta specializzazione. Al Policlinico, quelli più basici.

In questo caso, però, vi sono alcune criticità che la proposta Regione/Mezzetti non affronta; mi riferisco, in particolare, al Pronto Soccorso; come potrà funzionare in un ospedale che non ha ortopedia, cardiologia, neurologia? Sarebbe necessario un chiarimento.

Franco Fondriest