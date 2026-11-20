"Abbiamo tenuto con discrezione il rapporto con i principali collaboratori del Kom e tessuto alleanze istituzionali, una su tutte con la Regione dal Presidente De Pascale all'assessora Roberta Frisoni che ringrazio. Noi ci stiamo preparando e sentiamo di essere veramente vicini al traguardo". Così una settimana fa il sindaco di Modena Massimo Mezzetti aveva ufficializzato il possibile ritorno al Novi Park di Vasco Rossi nel 2027.

Un annuncio, paradossalmente mascherato da 'discrezione', che aveva acceso l'entusiasmo in città, oltre che rinvigorito l'ormai storica competizione con l'ex sindaco Muzzarelli.

Ma quell'annuncio a sorpresa potrebbe avere un effetto boomerang per la giunta Mezzetti. A quello che risulta a La Pressa da fonti qualificate, davanti alla notizia dell'approdo del rocker di Zocca a Modena, si è infatti fatto avanti con una proposta migliore sotto l'aspetto economico, il gestore del Campovolo (Rcf Arena) a Reggio Emilia.

La grande macchina organizzativa del Blasco ora dovrebbe scegliere tra le due opzioni: la Modena di Modena Park o il Campovolo del grande rivale Luciano Ligabue. Intanto dal punto di vista strettamente economico, il rilancio arrivato da Reggio Emilia sarebbe già costato a Modena una richiesta di aumento del contributo organizzativo per il concerto di circa 200mila euro. A testimonianza che l'annuncite non sempre porta a risultati migliori.

G.Leo.