A Modena sono stati installati in questi giorni nuovi cartelli informativi in 23 punti della città, per segnalare la presenza di dispositivi che raccolgono dati nell'ambito delle sperimentazioni sulla guida autonoma e connessa. "Ti trovi nella Modena Automotive Smart Area (Masa)": è questo il messaggio che automobilisti e cittadini leggeranno sui pannelli.

I cartelli, di colore blu, riportano l'invito a scansionare un Qr code per accedere all'informativa sulla privacy pubblicata sul sito del Comune di Modena, che illustra le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti dai dispositivi installati, nel rispetto della normativa vigente.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto europeo Froddo (acronimo di Federated cybeR-physical infrastructure for ODD cOntinuity), finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Horizon Europe. L'obiettivo è sviluppare e sperimentare tecnologie per rendere i sistemi di guida autonoma più sicuri e capaci di adattarsi a condizioni stradali complesse e in continuo cambiamento, attraverso l'utilizzo di sensori avanzati, intelligenza artificiale e sistemi di simulazione.

Avviato il 1° giugno 2024, il progetto ha una durata di 36 mesi, fino a giugno 2027. Tra i partner locali, oltre al Comune di Modena, ci sono Hipert S.r.l. (High-Performance-Real-Time), spin-off dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), e ISS (Infosystem Security S.r.l.), società di ingegneria informatica specializzata in sistemi di sicurezza. Le attività di ricerca e sperimentazione sul territorio sono condotte in collaborazione con Unimore.

Coordinato da Ertico, organizzazione pubblico-privata con sede a Bruxelles attiva nel settore della mobilità intelligente, il progetto coinvolge partner di diversi Paesi. Sono previste quattro sperimentazioni pilota: una si svolge a Modena, all'interno del Masa, mentre le altre interessano Lubiana, in Slovenia, Atene, in Grecia, e Bursa, in Turchia.

Il 23 e 24 novembre Modena ospiterà, presso il Modena Innovation Hub, nel cuore del Masa, l'Assemblea generale del progetto, durante la quale i rappresentanti dei partner internazionali presenteranno lo stato di avanzamento delle attività, i risultati raggiunti e le prossime fasi della sperimentazione.

A portare i saluti istituzionali sarà l'assessore ai Lavori Pubblici e Pnrr, Giulio Guerzoni, che interverrà per l'apertura dei lavori prevista lunedì 23 novembre alle 13. Per l'occasione, Hipert realizzerà una dimostrazione delle tecnologie di guida autonoma sviluppate a Modena, mentre il Comune illustrerà le attività svolte per garantire una corretta informazione ai cittadini sul trattamento dei dati acquisiti durante le sperimentazioni.