Sono le ragazze e i ragazzi delle quinte C, D ed E dell'istituto Venturi di Modena a condurre, sabato 21 novembre, alle 16, e poi, ancora il 5, il 12 e il 19 dicembre, sempre alle 16, le visite guidate alla mostra "Io ti vedo" che, allestita da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita, propone le opere dei vincitori dell'edizione 2024/2025 del Premio Davide Vignali nato 15 anni fa per sostenere lo sguardo creativo delle nuove generazioni attraverso la fotografia e il video.

Il concorso, infatti, è rivolto agli studenti dell'ultimo anno delle superiori della regione ed è promosso proprio insieme all'Istituto d'Arte Venturi e alla famiglia Vignali, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. È già online il bando per la nuova edizione: domande entro il 9 maggio 2027.

La mostra, che rimane aperta fino 20 dicembre, propone 13 progetti di autori provenienti da Modena, Bologna, Reggio Emilia, Riccione e Faenza. Si può visitare a ingresso libero dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato alla domenica e nei festivi dalle 11 alle 19. Per le visite guidate del sabato non serve prenotazione.

"Io ti vedo" è il titolo della mostra ed è anche una dichiarazione d'intenti: significa dare visibilità ai giovani e alle loro visioni, ma anche riconoscere la forza del loro sguardo sulla realtà contemporanea. Il percorso espositivo si configura infatti come un viaggio tra pensieri intimi e profondi, paure, dubbi, affetti e sogni di ragazzi e ragazze che stanno cercando di affermare, non senza difficoltà, la propria identità e che con coraggio hanno affidato alle immagini la propria voce, rivelando frammenti autentici di sé e cercando un dialogo con lo spettatore. Ed è particolarmente significativo che siano proprio giovani, quasi coetanei degli autori, a diventare mediatori di questi significati delle opere durante le visite guidate.

Il primo premio quest'anno è stato assegnato al progetto di Marco Fini (istituto Venturi di Modena) "Segni di silenzio, parole visibili", costituito da dieci fotografie in bianco e nero che ritraggono in primo piano l'amico Augustine, persona sorda come lo è l'autore, per "la capacità di coniugare qualità tecnica e intensità espressiva nella realizzazione dei ritratti, affrontando con sensibilità e forza emotiva il tema universale della guerra". Per la giuria il progetto "rende visibile la potenza comunicativa della Lingua dei Segni italiana, trasformando gesto e silenzio in una narrazione autentica e profonda".

Gli altri progetti premiati sono: "Margini" di Morgana Mazzini e Chiara Salomoni (secondo classificato) del Liceo artistico Arcangeli di Bologna, il video "Doomscrolling" di Samuel Mici (terzo) dell'Istituto Venturi di Modena, il video "Questo non è un porno" di Agata Nora (premio Venturi) dell'Istituto Venturi. Hanno ricevuto una menzione speciale le fotografie di "Tracce" di Luca Balducci, Liceo artistico Arcangeli di Bologna; le fotografie e le stampe 3D di "Fisso nel flusso" di Maria Teresa Cattelani, Istituto Venturi; il video "Disarmo" di Gabriele Bosi, Istituto Pascal di Reggio Emilia.

In mostra sono presenti anche altri progetti, selezionati tra i 127 lavori presentati da studenti di 11 istituti superiori della regione: "Memoria di una staccionata" (un video di Lorenzo Bottega, Francesca Cannini, Gaia Falcone e Arianna Marchese del liceo Artistico A. Volta -F. Fellini di Riccione), "Rovine" (una serie di dieci fotografie di Francesco Capra dell'istituto Persolino Strocchi di Faenza), "Sequenza mnemonica" (serie di nove fotografie di Viola Carella del Liceo artistico F. Arcangeli di Bologna), "Strati d'animo" (serie di quattro fotografie e quattro pitture su carta di Gabriele Diego Catellani dell'istituto B. Pascal di Reggio Emilia), "Cento anni fa" (un diario realizzato da Isabela Alessia Balan, Milena Jiang, Sofia Lunati, Yasmine Sabbari dell'istituto Selmi di Modena), "Un altro modo di guardare" (un video di Anna Mattioli del Venturi di Modena.

Da quando, nel 2011, il premio è stato istituito da parte di Marisa Spallanzani e Doriano Vignali, per reagire alla tragica e prematura scomparsa del figlio Davide, vi hanno già partecipato oltre 1.500 giovani.